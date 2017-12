Deze 10 dingen moet je onthouden na 21 speeldagen in de Jupiler Pro League Dieter Peeters

14u01 0 Photonews Sven Kums probeert Ruud Vormer van de bal te zetten, maar dat lukt niet. Een exemplarisch beeld van de competitie tot nu toe. Jupiler Pro League De reguliere competitie ligt al voor 70% achter ons. In 2018 wachten er nog 9 matchen (voor KVO en Genk nog 10) om PO1 te halen of degradatie te vermijden. Voor we de winterstop induiken: 10 statistieken over de eerste seizoenshelft.

De jongste

Rocky Bushiri van KV Oostende heeft de eer zich de jongste speler in eerste klasse van dit seizoen (tot nog toe) te noemen. Bij zijn debuut tegen KV Mechelen was de verdediger 18 jaar en 9 dagen oud. Hij onttroonde zo Lokeren-middenvelder Juan Torres, die 18 jaar en 1 maand was toen hij mocht invallen tegen Eupen.

BELGA Door de vele blessures bij KV Oostende mocht youngster Bushiri opdraven tegen KV Mechelen.

De beste thuis & uit

Dat Club Brugge de beste thuisreputatie heeft, weet iedereen. Blauw-zwart pakte 33 op 33 op Jan Breydel. Hoe straf die cijfers echt zijn, wordt duidelijk als je naar de punten van de tweede kijkt: Anderlecht is de tweede beste thuisploeg en haalde 11 punten minder (22/33). Onderaan bengelt KV Oostende met slechts 9 punten uit 9 thuismatchen. Lokeren en Zulte Waregem doen eigenlijk nog slechter met 10 punten uit 11 thuiswedstrijden.

Charleroi is dan weer de beste uitploeg met 23 op 33, voor Antwerp (21/33) en Club Brugge (20/30). Rode lantaarn Eupen haalde op verplaatsing slechts 3 punten.

Photo News Blauw-zwart mocht al vaak zijn supporters danken voor de steun.

De foutiefste

Standard-kapitein Sébastien Pocognoli kreeg 8 gele kaarten en 1 rode kaart (twee keer geel) in de 18 wedstrijden die hij speelde. Ook de kapiteins van KV Oostende en KV Mechelen, Siani en Dewitte, lieten zich niet onbetuigd en pakten 7 gele kaarten en 1 keer direct rood. Standard-middenvelder Agbo maakte de meeste overtredingen (56).

Photo News Pocognoli krijgt één van zijn acht gele kaarten van scheidsrechter Laforge.

De vroege en de late

KV Kortrijk begon vaak goed aan hun wedstrijden. Niemand doet beter dan de 9 (van hun 28) doelpunten in het openingskwartier die Kortrijk scoorde. Bij Anderlecht duurde het meestal wat langer. Paars-wit scoorde 12 van hun 31 doelpunten in het laatste kwartier (en de extra tijd). STVV daarentegen slikte 11 van hun 31 tegendoelpunten op het einde van de wedstrijd.

VDB Perbet scoorde tegen Standard helemaal op het einde van de wedstrijd, maar doorgaan scoort KV Kortrijk vroeg in de match.

De allesspelers

Slechts vijf veldspelers stonden na 21 speeldagen alle minuten op het veld: Brandon Mechele (Club Brugge), Kostas Laifis (Standard), Erdin Demir en Ibrahima Seck (Waasland-Beveren) en Stergos Marinos (Charleroi). Ook doelmannen Ochoa, Coosemans, Kaminski, Penneteau, Bolat en Verhulst speelden alles.

BELGA Twee 'allesspelers' in duel: Seck tegen Mechele.

De meeste doelpogingen

Club Brugge scoorde 53 keer in 21 wedstrijden en dat blijkt geen toeval. De jongens van Ivan Leko losten meer dan 300 schoten, waarvan er 134 binnen het kader waren. 17% van de Brugse schoten leverde dus een doelpunt op. Daarna volgen Charleroi (15%) en Waasland-Beveren (14%) als efficiëntste ploegen. Anderlecht verzilverde slechts 10% van zijn kansen. KV Mechelen en Standard zijn de slechtste van de klas met een scoringspercentage van 8%. Lokeren ondernam de minste pogingen, nog geen 200, waarvan 78 op doel.

BELGA Club-spits Wesley schiet én scoort tegen KV Mechelen.

De pechvogels

Waasland-Beveren scoorde erg vlot voor de winterstop (37 keer in 21 matchen), maar dat hadden er veel meer kunnen zijn. De Waaslanders raakten namelijk ook 11 keer het doelhout. Aanvoerder Seck is de grootste pechvogel. Hij raakte van alle spelers het vaak het kader (4 keer). Standard, de slechtst scorende ploeg in de Jupiler Pro League met 21 goals in evenveel matchen, zag 10 schoten op het kader belanden.

BELGA Steeds gevaarlijk op stilstaande fase, maar niet altijd beloond: Ibrahima Seck.

De gevaarlijkste

Hij scoorde 'maar' 9 keer dit seizoen, maar Henry Onyekuru toonde zich wel de gevaarlijkste speler op de Belgische velden met 53 doelpogingen. Net iets meer dan de helft daarvan trapte hij binnen het kader, 17% van zijn schoten leverde een goal op. Daarmee blijft de Anderlecht-aanvaller onder meer Nana Ampomah van Waasland-Beveren (50 schoten) en Dodi Lukebakio van Chareroi (48) voor.

BELGA Na deze botsing zal Anderlecht zijn gevaarlijkste speler een tijdje moeten missen.

De Belgen

Als enkel de Belgische doelpunten zouden meetellen in de competitie zou de stand er heel anders uitzien. Club Brugge staat dan nog steeds op 1, Antwerp wordt tweede en Zulte Waregem, nu degradatiekandidaat, zou derde staan. Standard zou allerlaatste staan. Bij de Rouches kwam nog geen enkele Belg tot scoren.

Photo News Vossen en Vanaken waren al goed voor 9 Belgische goals bij Club Brugge.

De laatste

Na de zege van Eupen ligt de degradatiestrijd weer volledig open. De cijfers bewijzen ook dat Makelele en zijn jongens nog niet hoeven te wanhopen. Ten eerste: Eupen verzamelde 16 punten na 21 wedstrijden en dat is een evenaring van het record sinds de invoering van de Play-Offs. Ten tweede: twee jaar geleden had Westerlo als laatste in de stand evenveel punten na 21 matchen en de Kemphanen slaagden er nog in zich te redden, ten koste van OHL.

Photo News Na de winning-goal van Raspentino mag Eupen weer hopen.