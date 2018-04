Devroe : "Vanhaezebrouck ook volgend seizoen trainer van Anderlecht" Redactie

15 april 2018

Luc Devroe, kersvers sportief directeur bij Anderlecht, kreeg bij de Waalse collega's van Proximus 11 voor de aftrap van de topper tegen Club Brugge een vraag over de toekomst van Hein Vanhaezebrouck. Of hij kon bevestigen dat Hein volgend seizoen nog trainer was van paars-wit? "Natuurlijk", antwoordde Devroe resoluut. "De club heeft nooit anders gecommuniceerd."

Eerder had Devroe al een gesprek van twee uur gehad met Vanhaezebrouck, waarin de Anderlecht-coach behoorlijk wat indruk maakte. Ook de transfer van de Oekraïener Yevgen Makarenko, die overkomt van KV Kortrijk, kwam er na ruggenspraak met 'HVH'.