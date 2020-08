Deschacht scoort in zijn 500ste wedstrijd in de hoogste klasse, maar Dessers en Onuachu vergallen zijn feestje YP

09 augustus 2020

17u55 1 Zulte Waregem ZWA ZWA 1 einde 2 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League ’t Heeft heel wat moeite gekost, maar Racing Genk heeft z’n openingswedstrijd uit bij Zulte Waregem winnend afgesloten. Dessers en de ingevallen Onuachu vergalden het feestje voor Francky Dury en Olivier Deschacht, die in zijn 500ste wedstrijd nochtans de score had geopend.

Olivier Deschacht die Zulte Waregem in zijn 500ste wedstrijd in de Jupiler Pro League naar de overwinning kopt tegen Racing Genk. In de 500ste wedstrijd van Francky Dury als coach van Essevee, nota bene. ’t Leest als een sprookje, eentje dat vanmiddag aan de Gaverbeek nog even werkelijkheid leek te gaan worden ook. Het was kort voor de rust dat de centrale verdediger boven drie Genk-verdedigers torende om een hoekschop van nieuwkomer Srarfi in doel te koppen. Kort nadien was Berahino ook nog dicht bij de 2-0, maar zijn kopbal ging via de dwarsligger over.

Die voorsprong bij de rust was best te rechtvaardigen, want de eerste helft was al bij al kansarm. Eerder was er een loeier van De Bock en kon Berahino oog in oog met de terugkerende Vukovic net niet afdrukken, aan de overzijde kende Ito tegenover Bansen – die dus de langdurig geblesseerde Bossut vervangt in doel – hetzelfde lot. Ook Genk-aanwinst Dessers werkte zich voor de pauze al te pletter, maar hij zat in de zak van Deschacht en vooral Pletinckx.

Maar na de pauze zette Genk de scheve situatie helemaal recht en dat had het voor een groot deel te danken aan diezelfde Dessers. Hij miste wel twee opgelegde kansen – vooral die zo’n tien minuten voor tijd moest er áltijd in -, maar tussendoor lag hij wel aan de basis van de twee Genkse doelpunten. Eerst mocht invaller Onuachu scoren na hard voorbereidend werk van de topschutter van de Eredivisie van vorig seizoen, nadien scoorde die zelf vanop de stip na hands van Pletinckx. De ingevallen Oyen en Ito viseerden nog lat en paal, de 1-3 van weer Dessers werd nog afgekeurd. Aan de overzijde moest Vukovic in blessuretijd de gelijkmaker nog voorkomen. Maar Genk trok de zege dus wel over de streep.

