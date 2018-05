Deschacht na zege op Club (en zijn 600ste wedstrijd): "Dit is de mooiste overwinning van mijn carrière" Mike De Beck

06 mei 2018

17u06

Bron: Play Sports 2 Jupiler Pro League Op zijn 37ste heeft Olivier Deschacht al heel wat watertjes doorzwommen. Vanmiddag beleefde de routinier echter een nieuw hoogtepunt in zijn carrière. De verdediger noemde de 1-2-zege op het veld van Club Brugge zelfs "de mooiste overwinning" van zijn carrière.

Enkele maanden geleden nog gedegradeerd tot de B-ploeg en vandaag stond Olivier Deschacht gewoon tussen de lijnen in een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Van een ommekeer gesproken. Als een kat negen levens telt, dan kan Deschacht op tien stuks rekenen. Telkens knokt hij weer terug. "Dit is de mooiste overwinning in mijn carrière", lachte hij na de wedstrijd. "Als je mij vorige week had gezegd dat ik mijn 600ste wedstrijd zou spelen op het veld van Club Brugge, dan had ik toch gezegd: 'liever niet'. Maar als je in je 600ste wedstrijd kan winnen op het veld van Brugge, dan is dat fantastisch."

"Misschien té ambitieus"

Deschacht speelde een solide partij, maar benadrukte toch het belang van de ploeg. "Het was vooral het collectief vandaag. We hadden een plan en het klopte helemaal. Ook bij de tweede goal. Na alles wat we afgelopen week besproken hebben. Bij bepaalde fases moet je geluk hebben en dat hadden we vandaag soms ook. Ik ga nu niet beginnen roepen, of ik doe volgende week niet meer mee. Ik ben gewoon ongelooflijk ambitieus, soms zelfs iets te ambitieus. Geef me maar eens ongelijk", grijnsde Deschacht.

Door de zege zet Anderlecht zich wel weer in het spoor van de leider. Is een stunt in de maak? "We mogen nu absoluut het woord titel nog niet uitspreken. We moeten nu tegen Standard en dat is toch ons zwarte beest. We moeten nu verder werken. De achterstand is nog twee punten, drie zelfs als je juist telt. Van mij hoor je het woord 'titel' nog niet."