Deschacht afgevoerd met schouderblessure, ook Baudry valt uit: “We gaan hen dit jaar niet meer op het veld zien” OPI/NVE

30 november 2019

23u11 0 Jupiler Pro League Olivier Deschacht is in de wedstrijd tegen Eupen uitgevallen na een schouderkwetsuur. De verdediger werd op een brancard afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook Marvin Baudry moest geblesseerd naar de kant.

Het was even schrikken aan de Gaverbeek. Olivier Deschacht ging naar de grond na een eerder onschuldig duel met Jonathan Bolingi. De defensieve leider van Zulte Waregem bleef minutenlang liggen op het gras en moest met een draagberrie het veld verlaten. Nochtans was er weinig tot geen contact waar te nemen tussen Deschacht en Bolingi. “Ik heb de beelden nog niet gezien, maar ik zal ze straks hernemen. Tijdens de rust was er te weinig tijd om dit grondig te bekijken”, klinkt het bij Francky Dury.

Deschacht werd afgevoerd naar het ziekenhuis waar een schouderluxatie werd vastgesteld, een schouder uit de kom in de volksmond. “Vanavond wordt geprobeerd om zijn schouder terug in de kom te trekken, maar we gaan hem niet meer in actie zien tijdens de komende weken”, klonk het pessimistisch bij Dury. Tot overmaat van ramp viel de vervanger van Deschacht, Marvin Baudry, ook nog uit met een hersenschudding. En ook voor hem ziet het er niet goed uit. “Dat zijn twee jongens die we dit jaar niet meer zullen zien op het veld.”