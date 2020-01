Derde gelijkspel op rij: Club Brugge blijft steken op 0-0 in inhaalmatch tegen Charleroi ABD

29 januari 2020

22u21 2 Charleroi CHA CHA 0 einde 0 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Aangename eerste helft, zeer teleurstellend na de pauze. Club Brugge heeft de inhaalmatch tegen een stug Charleroi niet kunnen winnen. Het bleef bij 0-0. Voor blauw-zwart het derde gelijkspel op rij - de bekermatch tegen Zulte Waregem meegerekend.

Geen goals. Toch kregen we een boeiende eerste helft te zien. Mede dankzij enkele defensieve fouten van Charleroi. Na een dramatische pass van Ilaimaharitra dook De Ketelaere de zestienmeter in. De youngster kapte Dessoleil op héérlijke wijze uit, maar vond nadien Penneteau op zijn weg. Percy Tau kon niet profiteren na een slechte tik van Willems - de krul van de Zuid-Afrikaan ging maar net naast.

De Carolo’s waren slordig achterin, maar deden wel goed mee. In het spel moesten ze niet onderdoen voor blauw-zwart, dat wel de beste kansen versierde. Vanaken besloot nipt naast, De Ketelaere kon geen assist afleveren na een foutje van Dessoleil en een uithaal van Vormer zoefde over. Charleroi kwam op slag van rust meer opzetten. Mignolet moest een kopbal van Nicholsen op hoekschop uit zijn doel ranselen en duwde de bal in de voeten van Gholizadeh, de Iraniër besloot in de herneming onbegrijpelijk naast.

De tweede helft was voetballend dan weer een pak minder. Slordigheden langs beide kanten, veel overtredingen die het ritme niet ten goede kwamen. Rond het uur schakelde Club dan toch een versnelling hoger. Sobol probeerde het van ver, Dennis zag zijn schot gekeerd worden door Penneteau en schoot enkele minuten later onbesuisd naast.

In de slotfase werkte Dennis de bal dan tóch in doel na een knappe tik van Vormer. Zijn goal ging echter niet door omdat de grensrechter offside had gezien: nipt, maar correct. Hoe dan ook: Club verliest na de 2-2 tegen KV Kortrijk opnieuw punten, maar heeft nu wel negen eenheden voorsprong op eerste achtervolgers AA Gent en Antwerp. Charleroi blijft vijfde.

