Dennis van Wijk voorgesteld bij KV Oostende: “Deze club is niet meer te herkennen” Tomas Taecke

02 januari 2020

14u33 0 Jupiler Pro League Voor de derde keer in zijn loopbaan is Dennis van wijk (57) vandaag voorgesteld bij KV Oostende. De Nederlander kijkt na maanden inactiviteit uit naar een nieuw avontuur: “KVO is enorm veranderd, maar de gezelligheid is altijd gebleven.”

Op extrasportief nieuws is het nog even wachten, wél stelde KV Oostende vandaag de nieuwe trainer voor. Dennis Van Wijk gaat voor de derde keer in zijn carrière aan de slag bij de kustploeg, die sinds zijn laatste passage in 2007 een heuse metamorfose onderging: “Ik kijk met heel veel waardering naar wat er in die tijd allemaal gebeurd is”, aldus de Nederlandse Belg. “De club is niet meer te herkennen. Het nieuwe stadion, het oefencomplex, de vooruitgang. Toen ik hier eerder coachte, was dat toch een stukje minder (grijnst). De gezelligheid is wel altijd gebleven. Een familiale club, dat is voor mezelf ook heel belangrijk. Je komt heel veel mensen tegen die ik toen ook al kende.”

De opdracht voor Van Wijk is duidelijk. KV Oostende in eerste klasse houden, en het liefst zo snel mogelijk: “Ik kan enkel over het sportieve luik spreken, de rest is voor de voorzitter. We hebben één objectief: ons zo snel mogelijk redden. Nadien zien we wel wat de toekomst brengt. In het voetbal van vandaag heb je weinig aan langdurige contracten. Als de resultaten goed zijn, dan zal er wellicht een verlengd verblijf inzitten. In de situatie waarin Oostende zich bevindt, is een contract van zes maanden de beste optie voor beide partijen.”

Van Wijk wordt al jarenlang gezien als crisiscoach of degradatietrainer: “Ik ben nu al 25 jaar coach en lees altijd de wildste verhalen. Een mens evolueert, maar een trainer ook. Ik ben niet meer dezelfde die hier toekwam in 1996. Je behoudt natuurlijk je karakter en je principes, maar je wordt ook wat ouder en rustiger. Wat dat betreft, denk ik niet dat alles wat gezegd wordt strookt met mijn manier van werken. Je kan maar je best doen - ik ben een honderd procent teamspeler. Hopelijk kunnen we dit straks met de mensen aan mijn zijde tot een goed einde brengen.”

De voorbije jaren deed Van Wijk dienst als analist: “Iets wat ik in de mate van het mogelijke wil blijven doen. Matchen van de Jupiler Pro League zal ik niet meer doen, maar verder is dat geen belemmering voor mijn werkzaamheden bij Oostende. Ik heb meteen vier wedstrijden afgezegd op 11 en 18 januari. Dan zijn we op stage en volgt er een belangrijke match tegen Waasland-Beveren.” Maandag leidt Van Wijk voor het eerst de troepen. Woensdag vertrekt Oostende op stage richting het Spaanse Campoamor.