Dennis maakt Club morele winnaar op Sclessin, doelpunten zorgen voor ophef Wouter Devynck

25 februari 2018

20u04 36 Jupiler Pro League Een nieuw Club is opgestaan. Realistischer en een stuk minder spectaculair. Maar wel met hetzelfde resultaat. Door het gelijkspel blijft het na de winterstop op 8 op 21 steken. Maar het toonde zich wel de morele winnaar en dankzij Dennis blijft het in deze knotsgekke competitie ook 11 punten voor op eerste achtervolger Charleroi.

‘Te veel ruimtes op het veld’ was volgens Ivan Leko de oorzaak voor de 4-1-pandoering in de bekermatch op Sclessin een maand geleden. Dat wilde hij geen tweede keer zien gebeuren. En dus paste de Kroaat zijn veldbezetting wat aan. Niet zozeer in het systeem. Er stonden nog altijd drie centrale verdedigers, drie middenvelders, twee flankspelers en twee spitsen op het veld, maar ze stonden allemaal wat dichter bij elkaar. Compact, zoals dat heet.

De bus parkeren, zoals Leko al aangekondigd had niet te doen, was dat dus allerminst. Maar het zorgde er wel voor dat de blauw-zwarte aanvalsgolven minder spectaculair oogden dan ze tot nu toe hadden gedaan. Meer wachten op het juiste moment om toe te slaan, niet meer voluit op avontuur trekken. Wesley twee keer en ook nog eens Diaby op pas van Clasie kwamen toch gevaarlijk dicht in de buurt van Ochoa, maar toch was het Standard dat op het halfuur op voorsprong kwam. Nadat de bal even bleef hangen, haalde Carcela uit. De verloren zoon verschalkte met een afgeweken bal Vermeer. Al wat Brugge was vloekte om weer een dosis pech, ook al omdat bij het begin van die fase Mpoku buitenspel stond. En nog geen klein beetje.

Mpoku was overigens opnieuw aan de aftrap gekomen omdat Sa Pinto besloot Cop op de bank te houden. In de verdediging keerde sterke beer terug uit schorsing om de op zijn beurt geschorste Laifis te vervangen. Goalgetter Orlando Sá stond net als vorige week niet in de basis. De Portugees flirt met een vertrek naar China, wellicht dat ook dat er voor een stuk mee te maken had. Ook bij Club waren er twee wissels. Noodgedwongen telkens. Denswil verving centraal achterin de geblesseerde Scholz en Clasie op het middenveld de geschorste Nakamba. Het resutaat bleef aan de rust echter hetzelfde als in de bekermatch. Met een achterstand de kleedkamer in, ook al was het deze keer maar 1-0 in plaats van 2-0.

Club startte de tweede helft zoals de eerste, met een kans(je) voor Wesley. Maar deze keer kwamen ook de Rouches al snel in de buurt van Vermeer. En de thuisploeg nam - gesteund door het publiek - het initiatief over. Club raakte niet meteen uit de omknelling en mocht blij zijn dat Mpoku niet de 2-0 kon binnenschuiven. Leko zag dat het niet goed was en bracht op het uur Dennis voor Diaby, een idee waar hij al voor de aftrap mee speelde. Het leek aanvankelijk niet al te veel te helpen, veel minder dan voor rust trok Club het spel naar zich toe.

Maar Leko kreeg toch zijn gelijk. Negen minuten na zijn invalbeurt scoorde de Nigeriaan de 1-1 na een rommelige hoekschopfase. Net als bij de 1-0 van Standard een doelpunt met een geurtje aan, want Mechele maakte voorafgaand een duidelijke fout op Luyindama. Boucaut liet echter begaan en kende het doelpunt toe. Bijna meteen daarna kroonde Dennis zich tot matchwinnaar, maar alleen voor Ochoa besloot hij vanuit een schuine hoek op de Mexicaan.

Opeens was er geen sprake meer van een gesloten match. Cools probeerde het met een hakje, aan de overkant redde een uitstekende Vermeer een poging van Carcela. De bezoekers toonden zich opeens hun aanvallende zelve en eerst Denswil kopte op Ochoa en vervolgens Dennis net naast. Een eerste zege in vijf comptitiematchen wenkte, maar het bleef bij een gelijkspel. Club blijft zo ruim op kop en toonde zich de morele winnaar. Standard baalde, maar klom door het latere verlies van KV kortrijk tegen Zulte Waregem wel een puntje dichter bij play-off 1.

Nog een mooi gebaar van Leko overigens in de slotfase. Hij liet Timmy Simons invallen, waardoor die nu met zijn 41 jaar officieel de oudste veldspeler aller tijden is, die in de Belgische competitie in actie komt.