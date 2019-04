Dennis is exponent van Club Brugge: wervelwind zit aan 2 goals en 2 assists in play-offs Tomas Taecke

08 april 2019

22u59 0 Jupiler Pro League 't Is money time en daar is Dennis (21), exponent van een wervelend blauw-zwart. Na assists tegen Gent, een goal in Anderlecht was hij nu ook tegen Standard beslissend.

Er staat geen maat op Club Brugge en in het bijzonder niet op Dennis. Man van de match tegen AA Gent met twee assists, beslissend in Anderlecht en vandaag opnieuw weergaloos tegen Standard. In de beginfase wisselde de Nigeriaan goeie en slechte acties met elkaar af om de wedstrijd vervolgens volledig naar zich toe te trekken. Twee bijna-assists op Diatta, een knap kopbaldoelpunt op het halfuur en de ene flits na de andere op zijn rechterflank. Laifis zag alle kleuren van de regenboog, Dennis draaide, keerde en dolde de ganse eerste helft lang. Zonder in de tweede helft beslissend te zijn speelde Dennis ook een goed vierde kwartier vooraleer hij in het slotkwartier moegestreden wat uit de wedstrijd verdween.

Zeggen dat Dennis er op het goeie moment staat, is een understatement. In de competitie was de flankaanvaller wisselvallig - nu eens een acht, één week later weer een vier of een vijfje. Slechts vijf doelpunten en nul assists, veel te weinig voor een speler met zijn kwaliteiten. In de play-offs speelt de Nigeriaan voorlopig alles kapot. Van de zeven (!) verschillende doelpuntenmakers bij Club Brugge in play-off 1 heeft hij er voorlopig net als Wesley twee achter zijn naam. Reken daar ook nog eens zijn twee assists tegen AA Gent bij en dan kan gesteld worden dat Dennis dé man is van de play-offs bij een ontketend blauw-zwart. Sinds vanavond vormt hij ook samen met Vanaken het meest productieve duo in onze competitie. Zeven keer was Vanaken de aangever en Dennis de afwerker, één keer was het andersom. Benieuwd of de sensatie van de jongste weken de lijn kan doortrekken - volgende zondag in Genk bijvoorbeeld. Linksachter bij de Limburgers Uronen kruipt zaterdagavond maar beter vroeg onder de wol, wil hij beter voor de dag komen dan Laifis vandaag.