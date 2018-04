Dendoncker: "Als we spelen met dezelfde ingesteldheid als vandaag, zullen we nog veel winnen in deze play-offs" Redactie

15 april 2018

20u20 0 Jupiler Pro League Zijn vormcrisis lijkt overwonnen. Leander Dendoncker speelde tegen Club als vanouds een dijk van een wedstrijd. "Wij wouden nog iéts meer winnen."

De titelstrijd ligt weer helemaal open. “Met de titel zijn we nog niet echt bezig", stak Dendoncker na afloop van wal. "We wouden deze wedstrijd wel absoluut winnen. Het verschil is nog 3,5 punten, dat is hetgeen een beetje ‘tricky’ is. Wij moeten het nu match per match bekijken. We moeten niet naar boven en niet naar onder kijken."

"Als we spelen met dezelfde ingesteldheid als vandaag, denk ik dat we nog veel matchen kunnen winnen in deze play-offs. Iedereen zei dat Club niet te kloppen is, wij hebben het nu wel gedaan. We hebben de zege ook niet gestolen, denk ik. We hebben toch heel wat kansen gehad. Zij hadden misschien wat meer balbezit, maar ze hadden ook minder dreiging. Zij wisten ook wel dat, als ze vandaag wonnen, het waarschijnlijk over en out was in de titelstrijd. Maar wij wouden misschien nog iets meer winnen. Dat hebben we vandaag getoond. Nu goed recupereren en op naar Standard.”