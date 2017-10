Delferière slaat alarm over videoref: "We hebben dringend meer opleiding nodig" Niels Vleminckx & Niels Poissonnier

09u00 0 BELGA Jupiler Pro League Na een rampweekend voor de arbitrage trekken Sébastien Delferière en verschillende andere scheidsrechters aan de alarmbel. De videoref in zijn huidige vorm wérkt niet. Dat bleek gisteren toen we alle refs polsten die al met een videoref hebben gewerkt.

Het was een donkerzwart weekend voor de Belgische arbitrage, en bij uitbreiding de videoref. Zondag kwam de man in het busje tussen bij een penaltyfase die voor interpretatie vatbaar was, terwijl hij enkel bij zwart-witsituaties mag ingrijpen. Zaterdag bleef een zware fout van Kortrijkspeler Azouni op Pozuelo (Genk) onbestraft. En vrijdag barstte de hel los over Sébastien Delferière, omdat die in de allerlaatste minuut geen strafschop toekende voor AA Gent na een duidelijke handsbal.

Delferière spreekt nu zelf. Eerst om te zeggen dat hij zich vergist heeft: “Ik wil iedereen van AA Gent zeggen dat het ons spijt: het was altijd penalty. Ons team - de refs op het veld en in het busje - vergiste zich. Samen.” Maar hij spreekt ook, en vooral, om een probleem met de videoref aan te kaarten.

