Degryse: "Nu zal Van Holsbeeck wél met Vanhaezebrouck praten" Pieter-Jan Calcoen

13u31 179 BELGAPLUS Jupiler Pro League Onze huisanalist Marc Degryse laat zijn licht schijnen op het vertrek van Hein Vanhaezebrouck als coach van AA Gent.

"Het is pijnlijk voor beide partijen dat het zover gekomen is, na toch het mooiste hoofdstuk uit de clubgeschiedenis. Maar blijkbaar halen de wetten van het voetbal altijd de bovenhand, wie er ook trainer is. Als ik Vanhaezebrouck hoor zeggen dat er te veel zaken waren die een goed functioneren tegenwerkten, is dit afscheid in onderling overleg misschien zelfs logisch. Het toont aan dat hij twijfels voelde, zowel in de kleedkamer als in de bestuurskamer. Is de citroen uitgeperst? Kreeg hij de nieuwe spelers niet mee in zijn verhaal? Stond de voltallige directie nog achter hem? In die optiek is een nieuwe start perfect te verantwoorden."



"Ik verwacht dat AA Gent op korte termijn een moeilijke toekomst tegemoet gaat. Het zal niet evident zijn om een nieuwe coach te vinden die in de voetsporen van Vanhaezebrouck kan treden. Wellicht hopen Ivan De Witte en Michel Louwagie op een verfrissende aanpak, die opnieuw voor energie kan zorgen. Of een Belg voor die andere richting kan zorgen? Ik heb Michel Louwagie altijd horen zeggen dat er zo weinig goeie Belgische trainers zijn, dus..." (lees hieronder verder)

BELGA Exit Hein Vanhaezebrouck

"Er is nu een situatie gecreëerd waarbij de deur voor Vanhaezebrouck naar Anderlecht wagenwijd open staat, zeker gezien de aanwezigheid van Mogi Bayat. Ik kan me niet voorstellen dat Herman Van Holsbeeck nu níet met zijn wenstrainer nummer één aan tafel gaat zitten. Anderlecht en Vanhaezebrouck kunnen elkaar sterker maken, want Hein is in staat om met verzorgd voetbal, dat bij RSCA past, goeie resultaten te halen. En dan zie ik hem in Brussel wel de landstitel pakken."