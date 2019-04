Exclusief voor abonnees Degryse: “Clement haalt het van Leko” Stephan Keygnaert

24 april 2019

06u00 0 Belgisch voetbal Halverwege play-off 1, na de 1 op 6 voor Club Brugge, en de zespuntenkloof met RC Genk – Marc Degryse analyseert: “Ik zei toch dat Clement een oplossing zou vinden voor het vertrek van ‘Pozo’?” Tot u spreekt de enige die door het bos van play-off 1 de bomen ziet.

Degryse: “In Genk vond ik Club niet goed, en op Antwerp waren ze éigenlijk nog slechter. Deze dip zal hen zuur opbreken, denk ik. Als Genk in de komende twee wedstrijden (op AA Gent en thuis ­tegen Antwerp, red.) 4 op 6 haalt – en dat zie ik ook gebeuren – worden ze kampioen. Het tegendeel zou mij verrassen.”

Waar liep het volgens jou fout voor Club op de Bosuil?

“Ik zal antwoorden met een vraag: ‘Waarom gaat Leko op de vijfde speeldag van de play-offs sleutelen aan zijn ploeg en zijn filosofie?’ Wat mij betreft, was dat nergens voor nodig. Omdat je hebt verloren in Genk? Dat kan gebeuren. Om daarna meteen alles in vraag te stellen? Ik vind zoiets vreemd. Hij kiest voor Openda en Danjuma. De keuze voor Danjuma kan ik nog enigszins verstaan, maar je haalt er wel Diatta uit terwijl hij een van de uitblinkers was in de eerste drie wedstrijden – akkoord, hij was minder tegen Genk, maar dat waren ze alle elf. Openda in de plaats van Schrijvers snap ik al helemáál niet. Openda startte voor het laatst een competitiematch in augústus. Midden de play-offs ineens zijn kaart trekken, is een onzekerheid.”

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen