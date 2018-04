Defour: "Standard tegen Anderlecht? Op dit moment steun ik Anderlecht" BF

16 april 2018

07u12 17

Burnley-middenvelder Steven Defour was - midden in zijn revalidatie na een knieoperatie - samen met zijn vrouw Ornella en dochtertje Ariana een aandachtig toeschouwer in het Astridpark. Hij vond de kleine zege van Anderlecht verdiend. "Brugge heeft wel een heel goeie kans gehad in het begin van de wedstrijd, maar is daarna wat weggezakt. En hun goal was offside - of het een teen of twee benen is, maakt niet uit. Vooraleer te juichen moet je nu rekening houden met de VAR, en erop vertrouwen dat ze de goeie beslissing nemen."

Ook de midweekwedstrijd tussen Standard en Anderlecht zal Defour, als ex-speler van beide clubs, boeien. Nogal delicaat wel om partij te kiezen, toch? "Ja en nee", zegt Defour, die paars-wit graag de titel ziet halen. "Ik heb veel vrienden bij Anderlecht. Ik steun hen nu. Standard moet van heel ver komen en ze spelen met ups en downs. Maar alle wedstrijden in de play-offs zijn cruciaal. Anderlecht zal nu een mentale boost hebben, maar ze staan nog wel drie punten achter..."

De revalidatie van Defour na zijn operatie begin februari aan het kraakbeen in de knie verloopt overigens naar wens. "Ik ben nu aan het wandelen zonder brace, dat is al iets." Defour heeft de hoop om fit te raken voor het WK en een plaats in de selectie te bemachtigen nog niet helemaal opgegeven. "Al is de kans miniem. Mijn kinesist Lieven Maesschalck, waar ik elke dag werk, houdt bondscoach Roberto Martinez op de hoogte van mijn evolutie."