Debutant Colassin doet Anderlecht even dromen, maar weergaloze Vanaken schiet Club naar zege

MJR/GVS

19 januari 2020

19u46 94 Anderlecht AND AND 1 einde 2 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Net als in de bekerwedstrijd heeft Club Brugge het - in het Lotto Park - opnieuw gehaald van Anderlecht. Met dank aan Gouden Schoen Hans Vanaken die twee keer scoorde. Paars-wit speelde zijn beste wedstrijd van het seizoen. Colassin maakte een opgemerkte debuut als diepe spits.

Roofe geblesseerd (kuit), Thelin naar Malmö en nog geen nieuwe spits, er was discussie vrijdag op Neerpede over wie tegen Club Brugge nu diep in de spits zou staan. Eén strekking koos voor de zekerheid met Chadli, de andere bleef de ‘lijn van het proces’ trouw en koos voor jeugdproduct Colassin. Het werd uiteindelijk optie twee en niemand die het zich na 45 minuten beklaagde. Murillo maakte zijn debuut en Luckassen speelde centraal achterin naast Kompany. Kana zat op de bank.

Bij Club Brugge zorgde Clement voor een paar verrassingen. Mata was geschorst en Diatta raakte toch niet speelklaar, maar het was voorin dat de Club-coach niet in zijn kaarten had laten kijken. Hij koos voor het duo Schrijvers-Okereke in de spits. Tau en Openda waren slechts invaller.

Moest de als middenvelder opgeleide, 18-jarige Antoine Colassin het spitsenprobleem bij Anderlecht gaan oplossen? In het blauw-zwarte vak werd nog maar eens hard gelachen met de paars-witte miserie. Cola... wie, vroegen ook de Anderlecht-fans zich af. Maar wat een debuut van de jonge Waal. Anderlecht nam een blitzstart en Colassin verzilverde die bijna na 40... seconden. Hij kopte de voorzet van Saelemaekers tegen de lat. Een minuut later gaf hij de diepgang die Anderlecht voor de winter zo vaak miste. Zijn schotje was - dan nog - te zwak, maar de youngster zat wel meteen goed in de match.

Was de after-party na het gala van de Gouden Schoen dan toch té fel uitgelopen voor Club? De felle start van Anderlecht schudde Club wel snel wakker. Dennis, alleen voor Van Crombrugge, opende ei zo na de score.

Maar het was Colassin die de vlam na twintig minuten helemaal door het Lotto Park joeg. De jonge debutant rondde een fantastische dubbele één-twee met Saelemaekers perfect af in de verste hoek. Eindelijk nog eens iemand met scorend vermogen bij Anderlecht. Het Lotto Park genoot, de intensiteit was groot. Ook omdat Club Brugge zijn frisse benen terugvond. Kansen aan beide kanten.

Anderlecht leek met een voorsprong de rust in te gaan maar dat was zonder de Gouden Schoen, Hans Vanaken, gerekend. Een vrije trap van Vormer werd nog afgeweerd door de muur maar met een heerlijke volley met links zette de spelmaker van Club de bordjes weer gelijk. Brugge kon met mentaal voordeel de tweede helft tegemoet.

Tegen de geoliede machine van Club had het jeugdige Anderlecht het in de tweede helft moeilijk de intensiteit aan te houden. Paars-wit bleef wel goed voetballen en creëerde ook kansen. Een tweede doelpunt zat erin, maar Club in de omknelling houden, dat zat er niet meer in.

Brugge prikte en op één van die tegenactie was het opnieuw de Gouden Schoen die de collectieve aanval afrondde. Aangever: de jonge De Ketelaere. Anderlecht probeerde nog wel maar moest opnieuw het meesterschap van Club erkennen.