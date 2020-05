De Witte: “Een sterke match uit play-off 1 kan je vergelijken met een intense Europese wedstrijd ” PDD/ODBS

14 mei 2020

15u20

De profclubs zitten vandaag een laatste keer samen, voor de D-day van morgen wanneer de beslissing rond het competitieformat voor volgend seizoen moet volgen. Een van de hangijzers: met of zonder play-offs? AA Gent-voorzitter Ivan De Witte, bezieler van de play-offs, blijft overtuigd van de meerwaarde ervan. “Er is de spanning, maar ook de kwaliteit. Een sterke match uit play-off 1 kan je vergelijken met een sterke match in de Champions League, natuurlijk spreek ik dan niet over ploegen als Liverpool of Real. Maar onze ranking in Europa is sterk verbeterd.” De cijfers geven De Witte gelijk: sinds de invoering van de PO’s tien jaar geleden, stond België 14de op de UEFA-ranking. Vandaag staan we achtste, één plaats boven Nederland. Hoe die play-offs er concreet moeten uitzien volgend seizoen, wil De Witte niet dieper ingaan. “Laat de werkgroep haar ding doen.” Volgt morgen duidelijkheid?