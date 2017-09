De Witte: "Dit was een uitzonderlijke periode", Vanhaezebrouck: "Veruit de mooiste periode uit mijn carrière" KDZ

"Zoals jullie weten hebben we regelmatig met mekaar gesproken, de trainer, Michel (Louwagie, red) en ikzelf. En ik denk dat het goed is om met een korte mededeling de resultaten van die gesprekken mee te delen zodanig dat we naar de toekomst in alle rust kunnen verder werken. De voorbije weken hebben de trainer, Michel en ikzelf diepgaand gesproken over de sportieve situatie. Die is onverwacht niet wat we hebben beoogd, maar dat was secundair omdat ik ervan overtuigd was dat dit wel goed zou komen", zo zegt De Witte.



"Maar naast het puur sportieve zijn er ook menselijke aspecten. Zoals u weet ben ik wel in mijn dagelijks leven een professional die weet dat ook de manier waarop mensen zich voelen een belangrijk onderdeel is van de samenwerking. Daar hebben we als vrienden en grote mensen daarover gesproken en daar is uit gebleken dat het voor iedere partij waarschijnlijk beter was om de samenwerking niet verder te zetten.

"Ik denk dat Hein daar dadelijk zijn mening over zal geven. Maar het is een beslissing die genomen is met wederzijdse instemming. Een beslissing waarvan we denken dat het goed is voor iedereen om de vriendschap die we hebben opgebouwd te kunnen behouden. Het respect en de dankbaarheid van onze club naar Hein toe voor alles wat hij heeft betekend heeft en verwezenlijkt heeft. De drie jaar die we met hem hebben samengewerkt mogen gecatalogeerd worden als een uitzonderlijke periode die de club in een hele korte tijdspanne een niveau hoger heeft gebracht", klinkt het nog.



"Als bestuur en club hevig aan meegewerkt, maar er was één sleutelfactor en dat was onze trainer Hein Vanhazebrouck. Zowel op nationaal als internationaal vlak heeft hij onze club op een totaal andere niveau gebracht. Dus ik zit hier met gemengde gevoelens. Gevoelens van respect en ook erkentelijkheid, maar ook gevoelens van spijt. Maar dat is vooral op persoonlijk niveau, ik heb heel veel spijt dat dit zich voordoet. Maar ik heb ook respect voor het aanvoelen van de trainer zelf. Daarom is het tijd dat we elk onze eigen weg gaan, maar ik denk dat we regelmatig nog zullen zien. Hein, er is toch een band gesmeed die zal blijven bestaan."

Vanhaezebrouck: "Veruit mooiste periode uit mijn carrière"

"Van mijn kant wil ik de voorzitter en Michel bedanken voor het gesprek dat we gisteren gehad hebben. Voor de manier waarop we dat afgewerkt en behandeld hebben. Ook voor de kans die ze me hebben gegeven om naar hier te komen om van deze club iets moois te maken. De steun die ze me gedurende al die tijd verleend hebben en ik denk dat dit 'by far' de mooiste periode uit mijn carrière is geweest. We hebben ongelooflijke resultaten behaald, ik denk dat dit in België nog niet gebeurd was dat je kampioen speelt, achtste finale CL en achtste finale EL haalt in drie jaar tijd. We blikken heel tevreden terug op onze samenwerking, het respect is wederzijds. Maar ok zoals de voorzitter zegt zijn er verschillende momenten geweest dat wij voelden dat het dit jaar moeilijker liep. Sportief liep het moeilijker. Europees uitgeschakeld, competitiestart gemist en dan voel je dat er verschillende elementen meespelen."



"Ik ga daar niet in detail op ingaan, maar er zijn uiteraard ook nog andere factoren die een rol spelen en het was ook mijn gevoel dat het voor de club, voor de groep ook, zeker voor sommige spelers, niet slecht zou zijn moesten ze een nieuwe wind krijgen. Ik ben de 'anciens' ongelooflijk dankbaar. Wat ik met de voorzitter en Michel en alle andere mensen van de club - want we zijn niet alleen, want heel die entourage werkt fantastisch -, maar dat is enkel gerealiseerd geweest door fantastische prestaties van spelers. Die toen ik hier toekwam halvelings verstopt zaten achter het struikgewas, maar die gegroeid zijn. Asare, Neto, Milicevic, tweede jaar Mitrovic ook, Foket. Dus ja en al diegene die weg zijn. Die mannen hebben tot op het laatste moment het voortouw genomen, de laatste wedstrijd ook nog Milicevic en Asare omdat dat de enige twee zijn die nog op het veld stonden. Ze hebben het voortouw genomen. Heel veel waardering en heel veel dank voor die mannen. Zij hebben er alles aan gedaan om de resultaten te verbeteren en die ook de meest ontgoochelden zullen zijn bij het vernemen van dit nieuws."

"Heb met niemand contact"

"Ik heb mij ook persoonlijk uitgedrukt ten opzichte van de jonge spelers toen ik hen aansprak daarnet omdat ik vind dat wij - de club - enorm goed geïnvesteerd heeft in jonge talenten en dat er heel veel jong talent zit bij AA Gent. Zij zijn de sleutel tot de revival, binnen een paar jaar zullen er nieuwe leiders opstaan uit die jonge gasten. Ik blijf nog altijd enorm gecharmeerd van het werk van de voorzitter en van Michel, wat zij met deze club hebben bereikt. Dit is een beetje mijn geesteskind (het oefencomplex) dat op zo'n momenten als vandaag te klein is. Ik ben hier toch een beetje de ontwerper van en dan doet het pijn om dat te verlaten. Dat doet pijn."



"Wat mezelf betreft, ik heb op dit moment met niemand anders contact. Het zou kunnen dat ik nergens aan de slag ga, ik weet niet wat er mij staat te wachten, dus er heeft niets meegespeeld in mijn beslissing. Ik had het gevoel dat het voor mij en mijn entourage allemaal een beetje heel moeilijk werd en dat er te veel zaken waren die goed functioneren tegenwerkte. En dan moet je durven een beslissing nemen, hoe pijnlijk die ook is, dit doe je om iets teweeg te brengen. Om een reactie van spelers teweeg te brengen in de hoop dat AA Gent hier zo snel mogelijk uitkomt. Ik zal geen vragen beantwoorden, ik houd het hierbij. Dank u."

