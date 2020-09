De wissels renderen: Racing Genk verwerkt ontslag Hannes Wolf goed en klopt inefficiënt KV Mechelen SVL/ODBS

20 september 2020

19u28 0 KRC Genk GNK GNK 3 einde 1 KVM KVM KV Mechelen Jupiler Pro League Opnieuw aangeknoopt met de winst na het ontslag van Hannes Wolf. Opdracht volbracht voor Domenico Olivieri, Genks waarschijnlijke coach van één match. Met de groeten van Onuachu. De Nigeriaanse reus was goed voor twee kopbalgoals. Ook Ito scoorde in de 3-1-zege. KV Mechelen, dat via debutant Mrabti nochtans snel op voorsprong kwam, blijft in hetzelfde bedje ziek: efficiëntie 0,0.

Het moet gezegd: de wissels van Olivieri rendeerden. Hij liet Oyen en de Zwitserse aanwinst Toma in de basis debuteren. Met succes. Net zoals hij Hrosovsky opviste. De Slowaak bedankte en ging voorop in de strijd. Als Racing Genk één ding toonde vanavond, was het strijd. Zeker toen het al snel een opdoffer te verwerken kreeg. Engvall speelde Mrabti aan, zijn gewezen ploegmaat bij Djurgarden. De Zweedse aanvaller tikte door de benen van Lucumi binnen. Genk had het hoofd kunnen laten hangen, maar deed dat allesbehalve. Enkele minuten later was de gelijkmaker al een feit. Maehle vond met de perfecte voorzet het hoofd van Onuachu. De Nigeriaan, de beste speler van de Genkse seizoensstart, knikte een eerste keer raak.

Dat Genk niet ging rusten met een voorsprong, was een half mirakel. Onuachu, weer hij, vond van dichtbij eerst de paal en dan de deklat op zijn weg. En in de rebound had Oyen maar binnen te werken. Vanlerberghe en de paal verhinderden. Een fase die zowaar veel weg had van de onwaarschijnlijke misser van Aster Vranckx vorige week in KVM - KVO.

KV Mechelen speelde niet onaardig, zoals haast elke keer dit seizoen. Engvall charmeerde. Maar weer ontbrak het de ploeg aan elke vorm van defensieve of aanvallende efficiëntie. Bijker werd geringeloord door Ito na een voorzet van Arteaga, waarna De Camargo na een prima actie van Vanlerberghe een kopbal kans miste die hij heel zelden mist. Met scoren heeft Onuachu het minder moeilijk. Op voorzet van Ito besliste hij. Zijn vierde goal al. In afwachting van een nieuwe coach, klimmen de Genkies naar de 8ste plaats. KVM kijkt angstig naar onder en ziet daar alleen Waasland-Beveren en Moeskroen nog.



