De verborgen gezichten van 'bad boy' Chevalier: "Ik wil mensen gelukkig maken" Pieter-Jan Calcoen

11 maart 2018

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0

"Geen zin", stuurde Teddy Chevalier (30) eerst. Zevenentwintig sms'en later wilde hij plots toch praten. "Ik ben níet zot." Monoloog van een man die zich enkel in Kortrijk begrepen voelt.

"De voorzitter heeft gelijk als hij zegt dat ik liefde moet ervaren. Pas als ik appreciatie krijg om wie ik ben en wat ik doe, kan ik goed presteren. Bij Kortrijk is dat zo - ik ben hier thuis. Weet je wat het is: men veroordeelt me hier niet. Ik besef dat ik gek doe op een veld, maar dat is omdat ik niet tegen mijn verlies kan. Dat is niet de Teddy van in het dagelijkse leven."

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN