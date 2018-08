De uitverkoop is begonnen: één maand voor einde transferperiode moeten eersteklassers nog 71 overbodige spelers kwijtgeraken De voetbalredactie

01 augustus 2018

05u55 0 Jupiler Pro League Bent u nog op zoek naar een snelle flankaanvaller? Of een betrouwbare verdediger? Goed nieuws! In de winkels zijn de koopjes misschien net voorbij, maar in de Jupiler Pro League begint de uitverkoop nu pas. Exact een maand voor het sluiten van de transfermarkt lopen bij onze eersteklassers liefst 71 (!) spelers rond die overbodig zijn. Alleen W.-Beveren heeft geen spelers meer in de etalage.

CLUB BRUGGE

Volledig elftal in etalage

Nog elf spelers zoeken onderdak. Naast de gekende ­gevallen van ­Limbombe, Diaby, Coopman en Refaelov zoeken nog zeven spelers onderdak. Zo is de pas in ­januari voor 1,5 miljoen euro aangetrokken Alexander Scholz op zoek naar een oplossing. De Deen is overbodig en gaf eind vorig seizoen zelf al aan te willen vertrekken. Nog achterin is Touba op zoek naar speelgelegenheid, maar biedt het Italiaanse Salernitana ­mogelijk een oplossing.

