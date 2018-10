De twee vreemde penaltyfases die Bart Vertenten in diskrediet brengen ODBS

11 oktober 2018

14u53 0 Jupiler Pro League Twee van de ongetwijfeld meest verrassende namen in het onderzoek van het federale parket naar wanpraktijken in ons voetbal, zijn de toprefs Sébastien Delferière en Bart Vertenten. De speurders zouden over 'harde bewijzen' beschikken dat er vorig seizoen geknoeid is met matchen uit de Jupiler Pro League.

Of dat gebeurde bij duels onder de hoede van Delferière en/of Vertenten, moet het onderzoek uitwijzen, maar onderstaande twee matchen onder de hoede van Vertenten doen wenkbrauwen fronsen. Zeker in het licht van het nieuws dat Vertenten net als Delferière nauwe banden onderhoudt met de Servische makelaar Dejan Vejklovic, die er blijkbaar veel voor over had om KV Mechelen in eerste klasse te houden. Een lijst met de matchen die Vertenten en Delferière vorig jaar leidden, vind je HIER.

24 februari: Vertenten geeft KV Mechelen goedkope penalty

1'55" in de video hieronder van KV Mechelen - Charleroi. De Mechelaars hebben de drie punten broodnodig, maar komen vroeg op achterstand. Mera maakt nog voor de pauze gelijk, waarna KVM de tanden stukbijt op de defensie van de Karolo's. Tot ze in de slotfase een erg goedkope penalty krijgen nadat de Deense aanvaller Pedersen zich makkelijk laat vallen over het been van Dessoleil. Probleem voor KVM: Mats Rits, nu bij Club Brugge, mist de elfmeter en het blijft 1-1.

3 maart: Antwerp krijgt penalty cadeau van Vertenten

Een week later: 2-0 op de Bosuil in Antwerp - Eupen, waardoor Antwerp nog kans maakt op Play-Off 1. Maar veel belangrijker in het verhaal: waardoor ook de kansen van KV Mechelen op mogelijk behoud gevrijwaard blijven. Het tweede doelpunt van Antwerp, dat Eupen helemaal de adem afsneed, kwam er via een strafschop die nooit een strafschop had mogen zijn. Valiente maakte een overtreding op Buta buiten de zestien, maar scheidsrechter Bart Vertenten legde de bal toch op de stip. Gevolg: 2-0 en veel gezeur bij Eupen. Zeker omdat door dat ene doelpunt KV Mechelen over de Panda's sprong. En dat met nog één wedstrijd te spelen.

Héél vreemde laatste speeldag

Op de laatste speeldag ook twee bijzonder vreemde matchen, met KV Mechelen - Waasland-Beveren, geleid door Van Driessche, en Eupen - Moeskroen, geleid door Lardot. Matchen die zeker in aanmerking komen wat betreft "mogelijke beïnvloeding van wedstrijden in het competitieseizoen 2017-2018", waarvan het federale parket tijdens haar onderzoek gewag maakt.

11 maart 2018: Eupen - Moeskroen 4-0

Eupen kon zich op de valreep redden na een veelbesproken slotkwartier waarin het tegen Moeskroen plots vier keer kan scoren. Yuta Toyokawa scoort in de 73ste, 80ste en 89ste minuut, Luis Garcia in de 76ste. Vooral de 4-0 (in de video hieronder na 2'25") is bijzonder vreemde goal. Eupen haalt het zo in het klassement op basis van het doelpuntensaldo van KV Mechelen, dat uit de Jupiler Pro League degradeert.

11 maart 2018: KV Mechelen - Waasland-Beveren 2-0

Net zoals Eupen verplicht was te winnen, zo was ook KV Mechelen verplicht te winnen tegen Waasland-Beveren om zijn hachje te redden. Tot de 72ste minuut lijkt er geen vuiltje aan de lucht. KVM staat 2-0 voor dankzij goals van Mera (48’) en Bandé (56’), terwijl AS Eupen dan nog maar op 1-0 staat tegen Moeskroen. Maar dan keert alles in Eupen, dat in de 78ste minuut op 3-0 staat. KVM moet nu (minstens) één keer scoren en krijgt ook plots enkele levensgrote kansen. Alleen doelman Davy Roef, die vanmorgen als getuige verhoord is, lijkt nog echt alles uit de kast te halen. Volgens de geruchten zou Veljkovic spelers van Waasland-Beveren benaderd hebben, om met opzet enkele goals te slikken. Ook vreemd: de ingevallen Nicolas Verdier, een speler die vorig seizoen lang voor Eupen uitkwam, mist drie opgelegde kansen.