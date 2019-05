De titel dichtbij voor Racing Genk na 4-0-zege tegen Antwerp Sportredactie

03 mei 2019

23u00 0

Racing Genk heeft in volle titelstrijd nog steeds alles onder controle. De Limburgers stuurden Antwerp, dat als enige ploeg in play-off 1 kon winnen van Genk, met 4-0-cijfers naar huis. Malinovski zette in de eerste helft een penalty om na handspel van Arslanagic. Na rust kon Samatta zijn 23ste van het seizoen maken en was de Genkse trein vertrokken. Kapitein Leandro Trossard gaf Ito een knappe assist en kort voor affluiten verzilverde Heynen een tweede Genkse strafschop na een fout op Uronen. Zondag kan de vierde landstitel een feit zijn, maar dan moeten de mannen van Philippe Clement wel winnen op het veld van rechtstreekse concurrent Club Brugge.