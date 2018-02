De tirade van Jan Mulder: “Hein is naar Anderlecht gegaan als een soort trainersdroom, maar hij komt bij… Wuustwezel terecht” XC

06 februari 2018

10u27

Bron: Extra Time 96 Jupiler Pro League Anderlecht is ziek. Slecht spel, weinig kansen – drie wedstrijden op rij niet gewonnen. Dat weet ook Jan Mulder, die in Extra Time bijzonder scherp was voor paars-wit. “De bewondering voor Anderlecht is tanende. Die brokkelt af”, klonk het onder meer.

"Dit gaat me door merg en been", begon Mulder zijn tirade. "Ik kan er wel om janken, echt waar. Ik zou niet doen wat Vanhaezebrouck op de persconferentie over z’n spelers gezegd heeft. Het is niet alleen het spel dat de trainer irriteert, maar de hele constellatie van dit moment, die ontstaan is door de onbegrijpelijke verkoop in het midden van het seizoen. Dat is zeer slecht afgehandeld, gedreven door welke verlangens dan ook."

“Hele zwikje is rijp voor de bank”

"Wie had ooit gedacht dat een trainer van Anderlecht zo over paars-wit zou praten? Ik weet niet wat ik hoor en in zekere zin heeft Vanhaezebrouck nog gelijk ook. Het is werkelijk niet om aan te zien. Het is meer dan een spits die geen bal kan bijhouden of een slechte keeper in de goal. Echt waar. Dat hele zwikje is rijp voor de bank. Ik wind me erover op. Ik heb me zelden zo gevoeld over Anderlecht. Dit is zo triest."

“Wat is dat voor een beleid?”

En Mulder was nog niet klaar. "Hein Vanhaezebrouck is naar Anderlecht gegaan als een soort droom die hij als beginnende trainer had, maar hij komt bij Wuustwezel terecht. Dat was niet de bedoeling. Hij wordt er geconfronteerd met een niveau en organisatie die niet bij de trainer van Anderlecht passen. Ik snap wel dat hij zich even laat gaan."

"Dat Vanhaezebrouck met deze uitspraken mogelijk zijn hele groep verliest? Wie vormde die groep dan? De beste speler zit in Moskou: Hanni. Hij is eentje waarvan ik zou zeggen dat hij een Anderlecht-speler is. Hij kan een bal behandelen, maar hij is weg. Met dat geld wilden ze een spits kopen, en wie staat daar nu? Een afdankertje van Mechelen! Wat is dat voor een beleid?”