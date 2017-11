De symbiose tussen De Boeck en Staelens: van de Rode Duivels tot het trainerschap bij Kortrijk Eddy Soetaert & Mike De Beck

12u26 0 Photo News Jupiler Pro League Ze houden van een tandem: Glen De Boeck aan het stuur, Lorenzo Staelens als ruggensteun. De twee ex-Anderlecht-coryfeeën, samen goed voor 118 wedstrijden bij de Rode Duivels, rijden straks samen naar het Guldensporenstadion in Kortrijk. Voor de vierde keer samen, na een verleden bij Anderlecht, Cercle en Moeskroen.

1993 - Samen bij de Rode Duivels

Glen De Boeck en Lorenzo Staelens vonden elkaar bij de nationale ploeg een eerste keer op 6 oktober 1993. In de vriendschappelijke wedstrijd tegen Gabon trokken ze samen aan het langste eind: 2-1. Uiteindelijk speelden de twee nog zeventien wedstrijden samen bij de Rode Duivels. Een keer was dat het geval op een eindtoernooi. Op het WK van 1998 in Frankrijk speelden ze allebei gelijk tegen Mexico. 2-2 werd het toen na twee treffers van Marc Wilmots in een wedstrijd waarin Glen De Boeck mocht invallen voor de kapitein, Franky Van der Elst.

REUTERS

2000 - Samen bij 25ste titel met Anderlecht

Glen De Boeck speelde tien jaar voor Anderlecht. In 1998 werd het team versterkt met Lorenzo Staelens, die overkwam van Club Brugge. In 2000 veroverden ze samen de 25ste landstitel van paars-wit en gingen ook samen de Champions League in. Dankzij winst tegen FC Porto bereikte het team de groepsfase, al ging dat niet zonder slag of stoot. Tijdens de heenmatch in het Vanden Stockstadion liep Staelens tegen De Boeck aan, waardoor die zijn neus brak. Staelens, bekroond met een Gouden Schoen, verliet in januari 2001 de club voor een merkwaardig Japans avontuur en gaf de aanvoerdersband door aan De Boeck.

PHOTO NEWS/ MOSSIAT-DELENTREE

aldo tonnoir

2010 - Samen naar de Heizel met Cercle Brugge

Nadat Glen De Boeck als debutant-trainer Cercle Brugge naar de vierde plaats had geloodst, haalde hij zijn ex-ploegmaat als assistent. Officieel was Staelens T1 want De Boeck had geen Pro License, maar in werkelijkheid was Glen de hoofdcoach. In 2010 trokken ze samen naar de Heizel voor de bekerfinale, verloren van AA Gent. Hoewel beiden hun contract net hadden verlengd, vertrok De Boeck daarop naar Germinal Beerschot. Staelens bleef er nog vier jaar, eerst als assistent en invaller voor Bob Peeters en Foeke Booij, daarna als T1 waarbij hij Cercle in play-off 3 redde van degradatie en tegelijk naar een nieuwe (weer verloren) bekerfinale loodste.

VDB

VDB

2016 - Samen in krabbenmand van Moeskroen

Na zijn spelerscarrière ging Lorenzo Staelens in dienst als jeugdcoördinator bij het toen nog ambitieuze Moeskroen. In 2003 werd hij er zelfs hoofdcoach, toen Hugo Broos opstapte. In 2016 vroeg Glen De Boeck hem om net als bij Cercle Brugge weer samen te werken. De Henegouwers hadden hem in januari aangetrokken toen het water ze onder Cedomir Janevski aan de lippen stond. Moeskroen had een huis vol huurspelers en constante licentieproblemen. Het duo redde de club door verrassend te winnen van rechtstreekse rivaal OHL en zowaar ook van ex-club Anderlecht. In december 2016 werden beiden ook weer ontslagen.

photo_news (Een hier struikelende) De Boeck nam er bij Moeskroen Lorenzo Staelens (l) bij in de technische staf.

2017 - Samen 'Operatie Redding' bij KV Kortrijk

Lorenzo Staelens is aan zijn derde passage bij KV Kortrijk toe. Van 1987 tot '89 speelde hij voor de club die hem had aangetrokken van de derdeklasser uit de buurt, White Star Lauwe. Na een succesvol seizoen onder Georges Leekens nam die hem mee naar Club Brugge. In 2006 kwam de Menenaar terug op KVK, nu als technisch directeur. Hij was het die bij de tweedeklasser Manu Ferrera ontsloeg en verving door zijn dorpsgenoot Hein Vanhaezebrouck, die op dat moment nog WS Lauwe trainde. Vandaag begint voor Staelens een derde episode, nu als assistent van Glen De Boeck met een 'Operatie Redding' als opdracht.

BELGA