De spanning is terug: owngoal Mechele nekt Club na intensieve ‘Slag om Vlaanderen’ Hans Op De Beeck en Glenn Van Snick

08 april 2018

19u45 3 AA Gent GNT GNT 1 einde 0 CLU CLU Club Brugge Bekijk nu de strafste acties van deze match Jupiler Pro League Neen, Club Brugge is nog geen kampioen. Met dank aan AA Gent, dat blauw-zwart voor de vierde opeenvolgende keer klein heeft gekregen in de Ghelamco Arena. 1-0, na een wel erg ongelukkige owngoal van Mechele in minuut twee. Een meer dan verdiende zege voor de Buffalo's na een verschroeiende start, al zal de leider zich ongetwijfeld voor het hoofd stoten na gemiste kansen. Maar kijk, plots staan zowel Gent als Anderlecht op zes punten van Club, terwijl er volgend weekend ene Anderlecht - Club op het programma staat.

Zes op zes tegen Anderlecht en Club Brugge. Als statement kan het tellen. Gent is als een sneltrein aan play-off 1 gestart, net zoals in deze burenstrijd. Petje af, hoe Gent snel met knap voetbal aan een drietal rijpe kansen kwam. Alleen lieten de Buffalo's na blauw-zwart dán al uit te tellen. Gigot en Kalu waren er heel dicht bij met het hoofd, ook Janga miste. En bij het doelpunt had Gent een fikse dosis bijval nodig: na een actie van Dejaegere bracht Simon voor richting tweede paal, waar Kalu kon koppen. Zijn poging werd door Vermeer aanvankelijk nog gered, maar via het hoofd van Mechele ging de bal alsnog over de lijn.

Twee keer Diaby

Het pleit voor Club dat het rechtveerde. Dat zorgde voor een derby play-off 1 waardig. Maar ook de leider was dramatisch in de vijandige zestien. Tot twee keer toe kreeg Diaby dé mogelijkheid Club een belangrijk punt te bezorgen. Knap het straatje ingestuurd door Refaelov, stuitte hij op Kalinic. En toen Esiti aan het flateren ging, trapte hij nog voorlangs.

Hetzelfde verhaal in de tweede helft, toen Club op zijn beurt Gent lang wegdrukte én Leko opvallend debutant Diatta uit de hoge hoed toverde. Maar Vanaken en vooral de ingevallen Wesley, na een goeie pass van Denswil, deden heel Club naar de haren grijpen. Leko keek het vertwijfeld aan en weet dat hij de komende weken nog vol aan de bak moet. Goed voor de spanning in deze play-offs. Bedankt, Buffalo's. Al deed vooral Dejaegere er achteraf alles aan om de voeten op de grond te houden. "Dromen is mooi, maar je moet ook realistisch zijn. Zes punten is nog altijd veel", aldus -opnieuw- een van de Gentse smaakmakers.

In de stand blijft blauw-zwart aan kop met 37 punten, voor Gent en Anderlecht met 31 punten. Nadien volgen Charleroi (26 ptn), Racing Genk en Standard (elk 25 ptn). De derde speeldag opent vrijdag met Charleroi tegen Racing Genk. Standard kijkt daags nadien AA Gent in de ogen, terwijl Club Brugge op zondag naar Anderlecht trekt voor de absolute topper.