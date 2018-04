De sneer van Marc Coucke richting Herman Van Holsbeeck: "Dit hadden we gevreesd op 31 januari om middernacht” XC

22 april 2018

11u46 6 Jupiler Pro League Anderlecht ging gisteren met 2-1 ten onder op het veld van Racing Genk. Voorzitter Marc Coucke feliciteerde de Limburgers met de zege, maar haalde ook uit naar voormalig sportief directeur Herman Van Holsbeeck. “Wat we vreesden op 31 januari om middernacht...”

Nul op zes voor paars-wit. De titeldroom is weg, alles op plek twee. Dat wordt geen evidentie, want Gent kan straks mogelijk naar de tweede plaats springen. Daarnaast kan Standard mits een zege tegen Club Brugge op gelijke hoogte met Anderlecht komen.

Geen aangename situatie voor de Brusselaars. Pijnlijk. En zo ook voor Marc Coucke. Die laatste schreef gisteravond op Twitter: "3 matchen op 6 dagen met beperkte kern eist zijn tol, op waarde geklopt. Proficiat Racing Genk." Een kwartiertje later drukte de Anderlecht-voorzitter zich ook in het Frans uit, mét een extra boodschap gericht aan voormalig sportief directeur Herman Van Holsbeeck. “Wat we vreesden op 31/01 om 24u.... Maar met de middelen die we hebben, gaan we de laatste 5 matchen alles geven." Coucke verwijst daarmee naar het slechte transferbeleid van Anderlecht tijdens de laatste wintermercato.

