De rust keert weer wat terug: paars-wit wint op veld van Zulte Waregem én spelers maken statement met viering Pieter-Jan Calcoen en Thomas Lissens

07 oktober 2018

Eindelijk nog eens goals en winst voor Anderlecht: 1-2 bij Zulte Waregem. De spelersgroep betrok Hein Vanhaezebrouck, onder vuur de laatste tijd, expliciet in het gejuich na de doelpunten. Een mooi signaal.

Het was… nerveuze namiddag aan de Gaverbeek.

Eerst was er de confrontatie van de fans met Marc Coucke op een parking nabij het Regenboogstadion - het was naar verluidt wel ’constructief’.

Vervolgens bleef het bezoekersvak een kwartier leeg - één minuut per mislukte transfer -, nadien waren er spandoeken tegen manager Devroe.

En als slot van een bewogen eerste helft: de 0-1 van Bakkali.

Het was een goeie goal, met wat hulp van Essevee. Prima opening van Dimata, uitschuiver van Heylen, knappe afwerking overhoeks. Na zijn treffer liep Bakkali naar de bank, waar de staf een knuffel kreeg - een statement, zo leek het wel.

Het wás al duidelijk dat deze groep niet uitgekeken is op Vanhaezebrouck.

Het moet daarbij gezegd: Zulte Waregem kreeg ook zijn (grote) mogelijkheden: De Pauw miste twee keer onbegrijpelijk, een kopbaldoelpunt van Harbaoui werd afgekeurd en Essevee mocht een strafschop claimen - Lardot floot evenwel niet.

Aan de overzijde had ook Gerkens altijd moeten scoren bij 0-0, maar de fase kaderde in de sfeer waarin beide teams zitten: een ‘dipje’, laat ons zeggen.

Na de pauze had Anderlecht, niet onaardig, snel op 0-2 kunnen komen, alleen redde Bossut de inzet van Dimata. Net ervoor had Dury zijn statische toren Bedia gebracht. Een mens moet natuurlijk iéts doen als hij achterstaat (Bedia is geen topper).

Toch reageerde Hein op die extra centimeters: Milic voor Saief. Anderlecht moest de kalmte zien te bewaren in wat reeds… nerveus was. Niet simpel.

Het lukte. De boeken mochten toe toen Gerkens een héérlijke aanval knap afrondde (0-2). Weer mocht de hele bank delen in de vreugde. Hoezo, Hein speelde voor zijn job?

De aansluitingstreffer van Buffel zorgde alsnog voor éxtra nervositeit.

Baudry kopte in het zijnet, Vanhaezebrouck telde de minuten af. Het bleef 1-2.

Bij Essevee gaat de malaise verder. Maar ook dát was geen ‘dode’ ploeg.