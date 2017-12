De Ridder sleurt Lokeren erdoor, Mechelen moet bang achterom kijken 6 op 6 en een eerste zege in 8 thuismatchen voor Lokeren Michaël Vergauwen

16u21 1 BELGA Jupiler Pro League Heel belangrijke tweede driepunter op rij voor Sporting Lokeren. Invaller Steve De Ridder was met twee assists de Man van de Match. Mechelen eindigt het jaar als voorlaatste en ziet Eupen naderen tot op twee punten.

Zowel bij Lokeren als KV Mechelen geen wijzigingen in vergelijking met de vorige match. Kerstvoetbal, heel erg veel zin leken de spelers er niet in te hebben. Een flauwe eerste helft was ons deel, al had Pedersen altijd de 0-1 moeten scoren. Van dichtbij raakte hij niet voorbij Verhulst en co. Lokeren zette daar bijzonder weinig tegenover. Enkel Söder kon dreigen, Coosemans was paraat.

Na rust gelukkig wat beterschap, al geldt dat niet voor Seth De Witte. De Mechelen-captain, die al moet vrezen voor een schorsing van enkele weken, moest vroegtijdig naar de kant. Nota bene in zijn 200ste competitiematch. Bandé leek aan de overkant toch nog voor een Mechels feestje te zorgen, maar Verhulst hield z’n netten schoon.

Kerstmirakel

0-0, een tussenstand waar Peter Maes geen genoegen mee nam. Hij bracht Bob Straetman en Steve De Ridder in. Een half kerstmirakel dat De Ridder er bijliep. De middenvelder liep tien dagen geleden een verrekking op en zou dit jaar niet meer in actie komen. Een invalbeurt van een klein halfuur was voldoende om mee de drie punten thuis te houden.

Een kwartier voor tijd zwiepte hij de bal voor doel, Straetman versloeg van dichtbij de kansloze Coosemans en lukte z’n eerste van het seizoen. Wat een wissels. Dubbel goud voor Maes, mét een extra randje bovendien, want in blessuretijd verdubbelde Söder de score, opnieuw op aangeven van De Ridder.

1999

Voor Lokeren was dit pas de tweede zes op zes van het seizoen, de eerste thuiszege in acht wedstrijden. Voor Mechelen was het de 16de keer op rij dat het niet kon winnen op Daknam. De laatste zege van KVM in Lokeren dateert al van 1999, in de laatste tien confrontaties op Lokeren pakt Malinwa amper 2 op 30. Van een zwart beest gesproken. KV Mechelen wacht nog een erg lastig seizoenseinde. Malinwa staat voorlaatste en ziet Eupen tot op twee punten naderen.

