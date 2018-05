De resultaten van ons 'Team of the Season': Club Brugge hofleverancier én geen enkele Anderlecht-speler in droomelftal van de Jupiler Pro League Redactie

29 mei 2018

17u30 16 Jupiler Pro League De resultaten van het 'Team of the Season' zijn bekend. Samen met de andere lezers stelde u massaal het droomteam van de Jupiler Pro League samen. Ontdek hier welke spelers de beste elf haalden.

Het zal u niet verbazen dat landskampioen Club Brugge hofleverancier is van het beste elftal van het seizoen - gekozen door de lezers. Met Leko als trainer en vijf spelers palmt blauw-zwart de helft van het team in. Naast Club Brugge zijn ook AA Gent, RC Genk, Standard én Zulte Waregem vertegenwoordigd in het 'Team of the Season'. De grote afwezige is Anderlecht, geen enkele speler van paars-wit haalde het elftal.

Doelman

In doel kreeg Kalinic, doelman van AA Gent, de voorkeur op respectievelijk Matz Sels, Nicolas Penneteau en Sinan Bolat.

Verdediging

Ook in de verdediging tekenen de Buffalo's present. Samuel Gigot werd - met overschot - verkozen tot beste rechter centrale verdediger én staat in de defensie naast de Bruggelingen Brandon Mechele en Stefano Denswil.

Middenveld

Dion Cools is uw favoriete rechterflank, Junior Edmilson moet zorgen voor dreiging vanop links. De twee spelers die het middenveld moeten dragen zijn Marvelous Nakamba en de Gouden Schoen-winnaar Ruud Vormer.

Aanval

Voorin koos u voor Mehdi Carcela, die een van dé uitblinkers was in de play-offs. Ook de jonge Leandro Trossard - die het nipt haalde van Vanaken - kon u bekoren. In de spits moet de topschutter Hamdi Harbaoui voor doelpunten zorgen.

De volledige resultaten:

In totaal kozen bijna 10.000 lezers hun 'Team of the Season'. De resultaten per positie: