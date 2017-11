De remonte onder Vanderhaeghe: AA Gent hijst zich ten koste van Moeskroen voorlopig in top zes Manu Henry

22u19 0 Photo News Dylan Bronn (r) viert met Yuya Kubo. Allebei lukten ze een pareltje vanavond. Jupiler Pro League Vrijdag 24 november en AA Gent in de top zes: wie had het eind september gedacht, toen Hein Vanhaezebrouck zijn C4 kreeg na de compleet gemiste seizoensstart (6/24). Maar kijk, na de 3-1-overwinning van vanavond tegen Moeskroen palmen Yves Vanderhaeghe en zijn mannen - al dan niet voorlopig - plek zes in.

Fast forward naar minuut 29, omdat dán eigenlijk pas de match losbarstte. Locigno loopt Simon domweg omver in de zestien. Terechte strafschop voor AA Gent en vooral iets wat de match ook nodig had. Simon nam vanop elf meter zijn verantwoordelijkheid en stuurde doelman Butez wandelen: 1-0 AA Gent. Zo slaapverwekkend het eerste halfuur was, zo boeiend het laatste kwartier van de eerste helft. Kalu leed simpel balverlies en na een knal van Rotariu was Awoniyi er in de herneming als de kippen bij om de gelijkmaker in doel te jassen: 1-1 na 33 minuten. Alles te herdoen. Moeskroen voetbalde bij wijlen aardig mee, maar ging alsnog met een achterstand de kleedkamers opzoeken. Kubo rondde zijn wandeling door de Henegouwse defensie zelf af: 2-1, héérlijke goal van de Japanner.



(lees hieronder verder)

Photo News Yuya Kubo en Moses Simon, allebei goed voor een treffer vanavond, vieren

Moeskroen is dit seizoen geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, ondanks de povere 3 op 21 (na vandaag 3 op 24). Dat bewees l'Excel vanavond ook in Oost-Vlaanderen. De troepen van Rednic deden de Gentse fans nagelbijten. Tot minuut 74 aanbrak en Dylan Bronn zijn duivels ontbond. Met nota bene zijn mindere linker borstelde de rechtsback het leer via de onderkant van de dwarsligger enig mooi in de bovenhoek: 3-1, match gespeeld. De vierde thuiszege dit seizoen voor de Buffalo's, die zich naast Racing Genk - maar met een match meer gewonnen - op de zesde plek hijsen. Nog iets waar ze zich in de Ghelamco Arena aan kunnen optrekken, was het wederoptreden van Kenny Saief. De Israëlische winger mocht het laatste kwartier opdraven. Lachende gezichten dus bij AA Gent. Moeskroen is na de verrassend sterke seizoensstart dan weer helemaal weggezakt naar plaats elf.

Photo News

Photonews

Photo News

Photo News