De Pro League bereikt geen overeenkomst over het mediacontract, wrevel tussen grote clubs en kleine clubs over verdeelsleutel Redactie

07 februari 2020

19u22 30 Jupiler Pro League De Pro League heeft nog geen overeenstemming bereikt over het nieuwe mediacontract rond het Belgische voetbal. De magische grens van 100 miljoen euro is bereikt, maar de verdeelsleutel zorgt voor grote wrevel tussen de grote en de kleine clubs.

Op 25 januari kwam de Pro League, de belangengroep van de 24 profclubs in België, er niet toe om de televisierechten toe te wijzen aan een van de biedende partijen. Naar verluidt kwam er uit de enveloppen met de biedingen een bedrag van zo’n 92 miljoen euro per seizoen. Een structurele verhoging van 20 miljoen ten opzichte van de 80 van de vorige drie seizoenen. Die rechten zaten toen bij Proximus, Telenet, Orange en VOO.

Aanvankelijk had de Pro League gehoopt op minstens 100 miljoen euro, dus werd besloten om de tender te heropenen en de partijen een tweede ronde te laten spelen. De tender bevat elf verschillende loten, over klassieke pakketten zoals live-uitzendingen, tot samenvattingen en andere zaken zoals een actualiteitenmagazine op maandagavond.

De vergadering vandaag maakte duidelijk dat er aan het beoogde bedrag van 100 miljoen euro voldaan werd door zowel Eleven Sports Network als de telecomoperatoren Proximus, Telenet, Orange en VOO. Over het bedrag is een akkoord, nu moet de Pro League nog uitmaken wie van de twee kandidaten de rechten krijgt. De tendens is dat het bod van Eleven de voorkeur wegdraagt bij de Pro League.

Tot zover het goeie nieuws, want er is grote discussie rond de verdeelsleutel. De G5-clubs willen de 20 miljoen euro die extra komt in vergelijking met het vorige mediacontract integraal onder elkaar verdelen, maar dat zorgt dan weer voor wrevel bij de kleinere clubs. Zij willen 20 procent van de 20 miljoen en dat bedrag willen zij onder elkaar opsplitsen.

Een consensus is er voorlopig niet. Wat we dus moeten onthouden na een lange dag vergaderen: het mediacontract van het Belgische voetbal wordt voor een som van om en bij de 100 miljoen euro verkocht aan ofwel Eleven Sports Network ofwel de telecomoperatoren. Over de verdeling is er dus geen overeenstemming, sterker nog de verdeeldheid lijkt groter dan ooit. De volgende vergadering van de Pro League volgt op 21 februari.

François: “Heb het gevoel dat het moeilijker wordt voor clubs om algemene belang boven het eigenbelang te stelen”

Bij het besluiten van de vergadering stond Pierre François als CEO van de Pro League de pers te woord. “Ik kan bevestigen dat het door ons gevraagde bedrag van honderd miljoen euro, inclusief de internationale rechten, werd bereikt. Voor de toekenning is er echter een unaniem akkoord nodig en daarvoor is er consensus in de verdeelsleutel nodig: dat is er momenteel niet”, aldus François.

François toonde zich bijzonder hard voor Pro League-voorzitter Peter Croonen, die ook de voorzitter is van Racing Genk - een club uit de G5 nota bene. “Wat ik altijd aan zijn voorganger Roger Vanden Stock heb bewonderd is het enthousiasme waarmee hij het belang van álle clubs vooropstelde in de onderhandelingen. Dat is iets wat ik vandaag jammer genoeg heb gemist bij voorzitter Peter Croonen.”

“Soms heb ik het gevoel dat het voor de clubs steeds moeilijker wordt om het algemene belang boven het eigenbelang te stellen”, gaat François verder. “Rekening houdend met de aanbiedingen die we ontvangen hebben, vind ik dat erg jammer. Ik hoop dat ik op 21 februari minder pessimistisch zal klinken als vandaag.”