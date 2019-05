De prijzen zijn verdeeld, hoe zit het nu met de Europese tickets? DMM

19 mei 2019

De prijzen zijn verdeeld. Racing Genk is kampioen en mag rechtstreeks naar de groepsfase de Champions League. Club Brugge mag als tweede zijn geluk beproeven in de derde voorronde van de Champions League, maar hoe zit het met de andere Europese tickets? Een overzicht.

Racing Genk kampioen, Lokeren degradeert en KV Mechelen promoveert. Zo is het na het seizoen 2018-2019, althans sportief gezien. Door het omkoopschandaal val het nog af te wachten wat er voor bekerwinnaar KV Mechelen uit de bus komt. Moeten de Mechelaars hun Europees ticket, dat bij de bekerwinst hoort, afgeven en minstens één jaar brommen in 1ste Amateur? Dan ziet de wereld er voor sommige clubs helemaal anders uit. Op dit moment zijn er twee duidelijke scenario’s. Daarbij hangt alles dus af of KV Mechelen Europa in mag of niet. Hieronder kort de eindstand van de competitie met de twee Europese scenario’s. Wat wel al zeker is: Anderlecht speelt door de zesde plaats in play-off 1 voor het eerst in 56 jaar geen Europees voetbal. Gent maakt wel nog een kans.

2018-2019

• Play-off 1:

1. Racing Genk: 54 punten

2. Club Brugge: 50 punten

3. Standard: 40 punten

4. Antwerp: 39 punten

5. Gent: 35 punten

6. Anderlecht: 32 punten

• Play-off 2

Finale: Kortrijk - Charleroi

• Beker



KV Mechelen wint finale met 2-1 van AA Gent

• Degradatie

Lokeren

• Promovendus

KV Mechelen

Scenario 1: KV Mechelen mag Europa in

Groepsfase CL: Racing Genk

3de voorronde CL: Club Brugge

Groepsfase EL: KV Mechelen

3de voorronde EL: Standard

2de voorronde EL: Winnaar barrage: Antwerp versus Charleroi of Kortrijk

Scenario 2: KV Mechelen mag Europa niet in

Groepsfase CL: Racing Genk

3de voorronde CL: Club Brugge

Groepsfase EL: Standard

3de voorronde EL: Winnaar barrage: Antwerp versus Charleroi of Kortrijk

2de voorronde EL: Als Antwerp de barrage verliest dan Antwerp, anders krijgt AA Gent de voorkeur op Charleroi of Kortrijk