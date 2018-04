De onwaarschijnlijke terugkeer van Antwerp in de derby van 2002: "Zaad voor tien jaar" Dieter Peeters

11 april 2018

08u00 15 Jupiler Pro League Derbykoorts in Antwerpen: zondag spelen Antwerp en Beerschot in zijn nieuwe fusiejas voor het eerst sinds 2010 tegen elkaar. Op het spel staan tonnen prestige én de titel Ploeg van ’t Stad. Wij blikken terug op vijf memorabele derby’s in de laatste dertig jaar. Vandaag deel 2: Antwerp – Germinal Beerschot (5-3) op 3 november 2002.

Na vier pogingen stond de teller bij Antwerp in 2002 nog steeds op nul overwinningen tegen het ‘nieuwe’ Germinal Beerschot. En omdat het bij The Great Old dat seizoen niet al te vlot liep in de competitie, was het voornaamste doel winst in de derby. Bij Germinal Beerschot leefde de match ook al weken voor de match. In de kleedkamer hingen er mails en faxen met aanmoedigingen van supporters. Maar na twee keer dertien minuten spelen leek het er niet op dat Antwerp voor het eerst zou kunnen winnen. Germinal Beerschot stond na 26 minuten via goals van Kwame Quansah (2) en Paul Kpaka al 0-3 voor.

Toenmalig Antwerp-coach Henk Houwaart, die al een tijdje onder vuur lag, zag de bui al hangen. “De moed zonk me echt in de schoenen. Ik kon zo wel onder de grond naar de kleedkamer kruipen van schaamte”, vertelt de Nederlander meer dan 15 jaar later. (Lees verder onder de foto)

Dubbele hoofdrol voor Pinxten

Maar Patrick Goots en Harald Pinxten – die ondanks drie schandalige overtredingen nog altijd op het veld stond – brachten nog voor de rust weer hoop in de rood-witte harten. "Dat De Bleeckere geen rood trok voor Pinxten is te absurd voor woorden", zucht toenmalig Beerschot-doelman en huidig keeperstrainer Bram Verbist zich nog. De kale Antwerp-verdediger pakte eerst de doorgebroken Kpaka langs achter aan, stampte daarna vol op de enkel van Quansah en wierp Huysmans ook nog eens op de grond met een worp die ippon verdiende.

"Dat was bepalend voor de match, want met 0-3 achter was Antwerp met tien nooit meer teruggekomen", aldus Verbist. Maar uiteindelijk werd Pinxten één van de helden met twee assists en een doelpunt. Of zoals toenmalig tv-analist Hein Vanhaezebrouck het verwoordde: "Dat verdiende drie rode kaarten: twee voor Pinxten en één voor De Bleeckere." Die laatste vond alleszins van zichzelf dat hij wel goed gefloten had en Antwerp-coach Henk Houwaart gaat daar ook vandaag nog mee akkoord: "Het was te vroeg in de match voor een rode kaart. Anders had hij misschien 6 of 7 keer rood moeten geven."

Op de schouders

“Maar daar ging het toen eigenlijk niet over in de kleedkamer. Ondanks de voorsprong hing er een heel vreemde sfeer tijdens de rust. Iedereen was stil”, herinnert Bram Verbist zich nog. "We wisten dat het bij de drie goals ook allemaal wat had meegezeten". Aan de Antwerp-kant groeide het geloof alleen maar. Houwaart gooide in de tweede helft alles vooruit en met succes. Een aangeslagen Germinal Beerschot raakte geen bal meer tegen een ontketend Antwerp. Ibrahima Yatara en uitblinker Omar Mussa bezegelden het lot van de Kielse Ratten: 5-3.

Coach Henk Houwaart werd op de schouders gehesen en het veld rondgedragen. “We leken wel kampioen. Ongezien. Maar we waren natuurlijk wel de Ploeg van ’ t Stad! Ik krijg er nog altijd koude rillingen van.” Voor Houwaart zelf had de zege ook een bijzondere persoonlijke betekenis. "Ik had Franky Van der Elst (coach van Germinal Beerschot toen) en Willy Wellens (assistent) nog als speler gehad bij Club Brugge. Het deed pijn toen ze 0-3 voor stonden. Maar ik heb getoond wie de meester was (lacht)".

"Zaad voor tien jaar"

"Zo'n match, dat is zaad voor tien jaar", grijnsde Antwerp-voorzitter Eddy Wauters na de mirakelzege, "dit gaan we nog lang onthouden". Ongelijk kan je hem niet geven. Ook Bram Verbist, Beerschotter in hart en nieren, kan dat niet ontkennen. "Toen je me belde, wist ik meteen over welke derby je het wou hebben. Zo'n scoreverloop, dat vergeet je nooit, hé." Al was dat voor de toen 19-jarige doelman vooral een trauma. "Al van bij de jeugd kregen we dat ingelepeld dat de match tegen Antwerp de belangrijkste match. Dat was bij die van Antwerp niet anders. Maar het werd één van de grootste ontgoochelingen in mijn carrière, ondanks nog tal van reddingen. Gelukkig schakelden we Antwerp dat jaar wel uit in de beker na een 3-0 zege thuis." Al blijft vooral die 5-3 overwinning van Antwerp in het collectieve (Antwerpse) geheugen.