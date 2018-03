De onwaarschijnlijke ontknoping in de strijd tegen degradatie: minuut per minuut YP

12 maart 2018

12u22 0

Na elf jaar verdwijnt KV Mechelen weer uit eerste klasse. Dramatischer kon de slotspeeldag niet verlopen. Malinwa won zijn wedstrijd tegen Waasland-Beveren overtuigend met 2-0, maar Eupen ging tegen Moeskroen in het slot van 0-0 naar 4-0. Een gelaten begrafenissfeer bleef over Achter de Kazerne. Het vagevuur van 1B is een feit. In de video hierboven nog een keertje het relaas van de bewogen slotspeeldag.