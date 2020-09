De onwaarschijnlijke misser van Vranckx, de goals van Club en Anderlecht: bekijk alle actie op speeldag 5 Redactie

14 september 2020

00u00 0

Speeldag vijf stond in het teken van de eerste zege van Kompany als T1 van Anderlecht, de remonte van Antwerp met z’n tienen in Sint-Truiden en de goednieuwsschow in Brugge. Als de pletwals van weleer denderde blauw-zwart over Waasland-Beveren. Al zal de werkelijk ongelofelijke misser van KV Mechelen-middenvelder Aster Vranckx waarschijnlijk het meest bijblijven. Een flater die inmiddels de wereld rondging. Bekijk hier de samenvattingen van de al acht gespeelde matchen van de vijfde speeldag.

Anderlecht - Cercle Brugge 2-0



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Club Brugge - Waasland-Beveren 4-1



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Sint-Truiden - Antwerp 2-3



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Zulte Waregem - Charleroi 0-2



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

KV Kortrijk - Moeskroen 3-0



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

OH Leuven - Standard 1-0



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

KV Mechelen - KV Oostende 0-1



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Eupen - AA Gent 2-1



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.