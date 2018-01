De nieuwkomers van Antwerp Stijn Joris in Spanje

20u27 0 GOYVAERTS/GMAX AGENCY Jupiler Pro League Antwerp vertrok deze namiddag vanuit Deurne richting Spanje. De Great Old liet Dequevy, N'Diaye, Mañas, Stojanovic en Ofosuhene in Antwerpen achter. Vier nieuwe gezichten reizen wel mee. Over de jonge tester Laurent Mendy is nog niet veel bekend, maar Jonathan Pitroipa, Romain Habran en Egor Nazaryna hebben wel al wat sporen verdiend. We stellen ze even kort voor.

Jonathan Pitroipa (31) : w eer voetballer worden

De Burkinees is alles behalve een onbekende in het voetbalwereldje. Hij begon aan zijn carrière in Europa bij Freiburg en maakte naam bij Hamburg. Een nummer tien die ook vaak op de flanken werd uitgespeeld. Na 78 matchen in de Bundesliga trok hij naar het Franse Rennes. Daar scoorde hij 14 keer in 91 matchen in de Ligue 1. Als draaischijf van Burkina Faso loodste hij zijn land in 2013 met Paul Put als bondscoach naar de finale van de Afrika Cup. Hij werd gekroond totspeler van het tornooi. In 2014 opteerde hij voor een vet contract in het Midden-Oosten. Eerst bij Al Jazira, later bij Al Nasr. Zijn laatste wedstrijd dateert intussen van 18 januari 2017 toen hij in een groepswedstrijd op de Afrika Cup uitviel met een zware blessure. Hij hoopt in Antwerpen opnieuw voetballer te worden na een lange revalidatie.

Romain Habran (23) : o p zoek naar doorbraak

Habran traint al een poosje mee in Deurne-Noord. Geschoold bij PSG, net als Batubinsika. In Frankrijk als een snelle rechtsbuiten omschreven. Zijn echte doorbraak kwam er nog niet. De overstap van het B-elftal van PSG naar de eerste ploeg, wist hij niet te maken. Uitleenbeurten bij Laval en Sochaux leverden hem wat wedstrijdritme in de Ligue 2 op, zij het veelal als invaller. Bij de Franse beloften speelde hij wel nog samen met Monaco-vedette Thomas Lemar en de bij ons intussen bekende namen Marco Ilaimaharitra, Damien Dussaut en Jean-Luc Dompé. Vorig seizoen werd hij bij Boulogne ondergebracht in de derde Franse afdeling. Op zijn 23ste krijgt hij nu een nieuwe kans bij de Great Old. Bölöni gaf al aan van zijn technische capaciteiten overtuigd te zijn. Het wordt afwachten of hij straks snel een plek in de ploeg kan afdwingen. De stage wordt een hele belangrijke barometer voor Habran.

Egor Nazaryna (20) : t oekomstgerichte versterking

Nog een haast onbeschreven blad op profniveau. Bij Dnipro Dnipropetrovsk kreeg hij in mei van vorig jaar zijn enige invalbeurt van 1 minuut. Bij de Oekraïense U20 maakte hij ook één keertje zijn opwachting. Door financiële problemen zakte Dnipro vorig seizoen helemaal weg. De club degradeerde en werd uiteindelijk zelfs teruggezet naar de derde afdeling. Nazaryna heeft dit seizoen al 18 matchen in de benen en scoorde 3 keer in de Oekraïense derde klasse. Hij verkiest nu een transfer en Antwerp wist hem te strikken. Hij liep al proef sinds november en de clubleiding gelooft in hem want hij kreeg een langdurig contract tot 2021. Nazaryna is een spelverdeler en zal in Algorfa meer dan waarschijnlijk in de oefenwedstrijden écht getest worden. Bij Antwerp beschouwen ze hem eerder als een toekomstgerichte versterking.

