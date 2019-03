De nachtmerrie vermeden: Kums en Didillon schenken Anderlecht play-off 1 na zege tegen KV Kortrijk PJC en GVS

10 maart 2019

19u51 0 Anderlecht AND AND 2 einde 0 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League Anderlecht is zeker van play-off 1, met dank aan Kums, Didillon en Moeskroen. Die eerste twee waren sleutelpionnen in de 2-0 tegen Kortrijk, Moeskroen snoepte STVV punten af.

Het vaderschap: het doet wat met een mens. Vraag maar aan Sven Kums: sinds hij een dochtertje mocht verwelkomen, speelt hij op wolkjes. Het resulteerde net na het halfuur tegen KV Kortrijk in een knappe goal: van aan de rand van de zestien mikte Kums beheerst naar de verste hoek: 1-0. Had Zulj even voordien dezelfde cool gehad, stond zijn naam ook op het scorebord, maar de Oostenrijker knikte onbegrijpelijk naast.

Ook KV Kortrijk had zijn momentje in de eerste helft. Na wat flipperkastvoetbal in de zestien moest eerst Didillon redding brengen, nadien raakte Avenatti de lat. Goeie doelman toch, die Didillon. Na de pauze bleek dat nogmaals, toen Ezekiel van heel dichtbij op doel poeierde. Avenatti wist de Fransman bij een 1-0-tussenstand wel te kloppen, maar die gelijkmaker werd door ref Alen afgekeurd wegens buitenspel.

Anderlecht kreeg het stilaan moeilijk - hoe komt dat toch, tegen Lokeren was het ook al gebeurd, terwijl het voor rust nochtans zorgenvrij was -, maar dan was daar weer Kums. De aanvoerder krulde een vrije trap héérlijk binnen: 2-0.

Match gespeeld, het was zo uitkijken naar de uitslagen bij play-off 1-concurrenten AA Gent en STVV. Dat viel mee: door het puntenverlies van STVV op Moeskroen kan RSCA niet meer uit de top zes vallen. Zou het dan toch nog goed komen?