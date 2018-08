De Mos over clash in Jan Breydel: “Dit wordt een grote test voor Anderlecht: is paars-wit wel degelijk zó goed?” XC

23 augustus 2018

11u00 1 Jupiler Pro League Zondag om 14u30 kruisen Club Brugge en Anderlecht de degens in het Jan Breydelstadion. De twee titelfavorieten tegenover elkaar. Wat valt er van die partij te verwachten? En wie is er favoriet? Wij vroegen het aan analist Aad de Mos.

"Beide teams hebben in dit seizoensbegin een zware uitwedstrijd gehad", weet De Mos. "Anderlecht nam de maat van Charleroi (1-2, red.), terwijl Club Brugge het lastiger had tegen Antwerp (1-1, red.). Dat gelijkspel kwam er ook wel door de blunder van doelman Letica. Wederom hebben ze een keeper die onzeker is."

"Daarnaast zondag sowieso geen Wesley of de naar Sporting vertrokken Diaby bij blauw-zwart. Dat die laatste er niet meer is, is toch een gemis voor Club. Ze zijn een goalgetter kwijt. Dus ik denk dat de ploeg van Leko wat meer problemen heeft. Het is nu bijvoorbeeld aan de jonge Openda om op te staan. Tegen Antwerp gaf hij alvast een sterke indruk."

En wat met de geschorste Vranjes bij Anderlecht? "Die kunnen ze wel vervangen", stelt De Mos. "Vergeet ook het koningskoppel niet: Santini-Dimata. Het elftal van Anderlecht is in z’n plooi gevallen. Vanaf de wedstrijd tegen Ajax (oefenpartij op 13 juli, red.) heeft Hein niet al te veel meer gewijzigd. Hoefde ook niet gezien het geleverde spel. Dus ik geloof niet dat Vanhaezebrouck zondag met een verrassing zal komen."

Een overwinning dus voor de Brusselaars deze zondag? Neen. De Mos gelooft alsnog meer in Club Brugge. Waarom? "Zij willen echt geen vijf punten in het krijt staan tegenover Anderlecht. Dat is een vervelende achterstand. Ze zullen koste wat het kost willen winnen in eigen Jan Breydel. Het wordt zondag dus een grote test voor Anderlecht: zijn ze wel degelijk zó goed?"