De merkwaardige overeenkomst tussen een kampioenstitel van Club en het Eurosongfestival

14 mei 2018

Club Brugge heeft iets met het Eurosongfestival. Tenminste, als Israël daar de hoofdprijs wegkaapt. Vier keer won Israël de befaamde liedjeswedstrijd, drie keer werd Club in datzelfde jaar kampioen. In 1978 schoot Israël de oppergaai af met Izhar Cohen & The Alphabeta en het nummer 'A-ba-ni-bi', Club pakte de titel onder Ernst Happel. Twintig jaar later, in 1998, was het wéér bingo. Dana International won Eurosong met het nummer 'Diva', blauw-zwart werd kampioen onder de hoede van Eric Gerets. En opnieuw twintig jaar later, vandaag dus, was het weer van dattum. Gisteren loodste Netta Barzilia haar land naar het hoogste podium met 'Toy', een dag later veroverde Club met Ivan Leko de landstitel op Sclessin.

1️⃣9️⃣7️⃣8️⃣

🎼 winnaar Eurosong: Israël

🏆 kampioen: Club Brugge



1️⃣9️⃣9️⃣8️⃣

🎼 winnaar Eurosong: Israël

🏆 kampioen: Club Brugge



2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣

🎼 winnaar Eurosong: Israël

🏆 kampioen: 🤔#staclu @VTMStadion Jarno Bertho(@ JarnoBertho) link

