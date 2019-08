De Medina verpest feestje in extra tijd, Malinwa grijpt naast leidersplaats AB/LPB

30 augustus 2019

22u05 8 KV Mechelen KVM KVM 2 einde 2 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League De (voorlopige) leidersplaats was zó dichtbij. KV Mechelen leek tegen Moeskroen op weg naar zijn derde thuiszege op rij, maar het slikte in de slotminuut de gelijkmaker. Opdoffer.

Malinwa wilde revanche. Voor het eerst na de verloren degradatiestrijd van twee seizoenen geleden ontving het boeman Moeskroen. Bij de elf Mechelse namen die KV naar een 13 op 18 moesten leiden, was er één verrassing. Coach Wouter Vrancken koos in de spits voor Genk-huurling Vanzeir. Togui - topschutter van KV met drie goals in vijf wedstrijden - verdween naar de bank. Bij Moeskroen maakte nieuwkomer Queiros, die gehuurd wordt van FC Porto, zijn debuut.

Het waren ook de bezoekers die het best aan de wedstrijd begonnen. Na amper twee minuten ging een gevaarlijk schot van Allagui naast. Meteen een wake-up call voor Malinwa, dat moeite had om in zijn ritme te komen.

Het matige wedstrijdbegin van Mechelen kwam hen iets voor het kwartier ook duur te staan. Peyre haalde Allagui neer in de zestienmeter met een stevige sliding. Strafschop, oordeelden ref Vergoote én de VAR. De Fransman raakte nochtans de bal. Allagui ging zelf achter de bal staan en knalde... onbesuisd naast. Pijnlijke misser voor de aanvoerder van de Henegouwers. Zeker omdat Malinwa vijf minuten later op voorsprong kwam. Igor de Camargo knikte een hoekschop van Schoofs tegen de netten. Derde doelpunt van het seizoen voor de 36-jarige kopbalspecialist.

Lang kon KV echter niet genieten van zijn voorsprong. Een mislukt schot van Olinga werd een perfecte assist voor Allagui, die de gelijkmaker van dichtbij binnentikte. Penaltymisser rechtgezet. Of KV Mechelen onder de indruk was? Allesbehalve. Het nam de wedstrijd in handen en ging gretig op zoek naar de 2-1. Na een heerlijke aanval kwam die er ook. Corryn, Schoofs en Vanzeir speelden de defensie van Moeskroen in drie baltoetsen helemaal uit verband. Laatstgenoemde legde op het perfecte moment af voor Kaya, die makkelijk zijn eerste van het seizoen maakte. KV ging met een goed gevoel de kleedkamer in.

Na de pauze bleef het ook de meest dreigende ploeg. Kansjes waren er voor Storm en Schoofs. Swinkels knalde bij een corner in het zijnet. Moeskroen had het balbezit en kon pas in de slotfase voor dreiging zorgen. Thoelen bracht met een knappe reflex redding op een kopbal van Queiros. Een zucht van opluchting ging door het stadion, maar even later kregen ze toch een opdoffer te verduren. In de laatste minuut kopte De Medina nog de 2-2 tegen de netten. Leidersplaats weg, de teleurstelling was groot. KV Mechelen gaat met een 11 op 18 - nog steeds een goede competitiestart - de interlandbreak in.