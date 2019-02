De makelaars zullen gevloekt hebben: onze eersteklassers deden bijna dertig transfers minder dan vorig seizoen. Hoe komt dat? Jonas Van De Veire en Kjell Doms

01 februari 2019

07u43 0 Jupiler Pro League De makelaars zullen gevloekt hebben. Onze eersteklassers haalden slechts 40 nieuwkomers - bijna dertig minder dan vorig seizoen - en schuwden grote risico’s. Wat zijn de oorzaken?

“Er beweegt níks. De prijzen liggen veel te hoog en niemand plooit.” Midden januari sakkert een clubleider over de windstilte op de transfermarkt. Zijn gemoed zou er niet op verbeteren. Ook in de slotweken kwam de molen nooit echt op gang. Geen overdaad aan voorzitters die trots poseren met topaanwinsten of stroom aan geruchten. Zelfs gisteren, op de beruchte ‘Deadline Day’, bleef het relatief windstil. Het weerspiegelt zich in de cijfers: Belgische clubs realiseerden deze winter amper 40 inkomende transfers. Sinds de invoering van de play-offs lag dat aantal enkel in het seizoen ‘09-’10 lager, toen waren het er 37. Een enorm contrast met de laatste drie tussentijdse mercato’s, toen onze eersteklassers tussen de 67 en 72 spelers binnenhaalden.

