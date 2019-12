Exclusief voor abonnees De Klassieker door de ogen van Jan Mulder: “Ik hou van Standard. Verdomme, zeg: leve Standard!”

Stephan Keygnaert

14 december 2019

04u00 0 Jupiler Pro League “Weet je wat het is met die gróte clubs? Je kunt er altijd iéts op blijven aanmerken.” Maar nu vindt Jan Mulder (74) het ook wel wat veel geworden. “Anderlecht. Het is toch géén gezicht meer?” Voor Standard-Anderlecht: Jan Mulder being Jan Mulder.

Jan gaat zelf om de koffie.

Het is donderdagmorgen. Jan is ’s nachts na Club Brugge-Real Madrid teruggereden vanuit Brugge naar zijn slaapplaats in Antwerpen. In de kleurrijke lounge van Hotel ‘t Sandt is het aangenaam warm. In een hoekje ‘zingt’ een vrouw driftig Italiaans in haar smartphone – u weet wel.

Jan Mulder: “Ik zie niet op tegen zo’n ritje ‘s nachts. Zelfs náár het stadion gaan – wat ik vroeger zo haatte – doe ik nu graag. Ondanks al die controles. Op den duur sméék je dat je erdoor mag.”

Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis