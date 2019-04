De héérlijke beweging waarmee Denswil Jan Breydel deed kirren van de pret YP

01 april 2019

09u46 0 Wie doet er nog aan "pleintjes voetbal" ? 🤙 @stefanodenswil pic.twitter.com/QjQLvyEduu Play Sports(@ playsports) link

Aan uitblinkers geen gebrek gisteren in de 3-0-zege van Club Brugge tegen AA Gent. Mata, Vormer, Vanaken, Dennis, Wesley, maar ook Stefano Denswil. De Nederlandse verdediger van blauw-zwart liet diep in de tweede helft zien dat hij gevormd is op de ‘pleintjes’: met een héérlijke beweging speelde hij de bal door de benen van een verbouwereerde Timothy Derijck. Jammer genoeg voor hem kon Siebe Schrijvers de wenkende kans die eruit voort vloeide niet verzilveren.

“Op de training doen we dat vaker en het was een leuk momentje in de wedstrijd”, zei Denswil na afloop over het technisch hoogstandje. “Jammer dat Siebe hem niet maakt. Ik ben blij dat we vandaag een goede prestatie hebben geleverd. We staan nog achter, maar deze prestatie moeten we meenemen richting Anderlecht. Ik wil het niet over die partij hebben, want ik zit hier al vijf jaar en ik heb er nog niet gewonnen.”