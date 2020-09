De grote ommekeer: Beerschot haalt dubbele achterstand op en wint in slotseconden van Waasland-Beveren SVL/KDC

26 september 2020

17u53 10 Beerschot BEE BEE 3 einde 2 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Waarom het makkelijk maken als het moeilijk ook kan? Beerschot kwam tegen Waasland-Beveren eerst 0-2 achter, maar kon diep in blessuretijd die scheve situatie alsnog ombuigen tot een 3-2 overwinning. De 3 200 aanwezigen op het Kiel beleefden zo een collectief delirium.

Beerschot-coach Hernan Losada had zijn basisploeg op drie plaatsen gewijzigd (Van den Buijs, Sanyang en Tissoudali verschenen aan de aftrap), maar dat bleek op zijn zachtst gezegd geen instant-succes. Binnen de dertien minuten stond Beerschot namelijk al 0-2 achter. Efford en Heymans zorgden voor de Beverse goals. Voor Heymans was het trouwens al zijn zesde treffer van het seizoen. Vanuit Beerschotoogpunt kwamen die doelpunten er net iets te makkelijk, maar dat konden de bezoekers zich natuurlijk niet aantrekken.

Kort na de 0-2 had doelman Jackers een prima save in huis op een poging van de Kielse draaischijf Holzhauser, maar daarna duurde het héél lang vooraleer Beerschot nog eens echt gevaarlijk werd. Pas op slag van rust voetbalden de mannen van Losada opnieuw iets bij mekaar. Tissoudali zette een knappe één-twee op met Holzhauser en werkte vervolgens beheerst af: 1-2 halfweg.

Ondanks die aansluitingstreffer drukte Losada tijdens de pauze toch op de resetknop. Pietermaat kwam Halaimia aflossen en 3-5-2 werd 4-3-3. Beerschot ontwikkelde wel druk, maar Beveren verdedigde lange tijd gewoon goed. Zo hadden we halfweg de tweede helft namens Beerschot enkel nog maar een kopballetje en een schotje van Sanusi genoteerd. Aan de overkant vergat Efford een te korte terugspeelbal van Frans af te straffen.

In het slotkwartier speelde Losada alles of niks – spits Suzuki kwam voor verdediger Frans, terwijl Beerschot in een soort van 4-2-4 ging voetballen. Die (berekende) gok loonde. Het was tien minuten voor tijd Suzuki die op aangeven van die andere invaller Brogno de gelijkmaker binnen kopte. In blessuretijd ging paars-wit er zelfs nog helemaal over. Nadat een doelpunt van Bourdin terecht werd afgekeurd wegens een foutje op Jackers, zorgde Brogno in minuut 96 voor de winning-goal. Gouden punten voor Beerschot na een namiddagje zweten.



