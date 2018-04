De grote Harbaoui-show: spits scoort quadruple tegen Moeskroen JVDV

14 april 2018

20u00 0 Zulte Waregem ZWA ZWA 5 einde 1 MOU MOU Excel Moeskroen Bekijk nu de strafste acties van deze match Jupiler Pro League Zijn honger naar goals was nog groter dan normaal. Hamdi Harbaoui schoot maar liefst vier keer raak tegen Moeskroen. Samen met een sterke Theo Bongonda leidde hij Essevee - de nieuwe leider in play-off 2 - naar een klinkende 5-1 zege.

“Hoezo, Moeskroen heeft geen Europese licentie aangevraagd?” Theo Bongonda viel vrijdagmiddag uit de lucht toen hem verteld werd dat zijn volgende tegenstander eigenlijk zonder doel deelneemt aan play-off 2. Het was er ook wat aan te merken, trouwens. Moeskroen – zonder de geblesseerde Awoniyi en Rotariu – moest het op enthousiasme afleggen tegen Zulte Waregem. Na amper twee minuten viel een voorzet van De Pauw op de lat. Wat later schoof een poging van Walsh net naast. Een treffer kon niet uitblijven.

In minuut 23 was het uiteindelijk prijs. Op een bal die van hoog uit de lucht viel toonde Harbaoui meer ‘Hang Time’ dan Mohamed. Bailly keek kansloos toe hoe de kopbal in doel verdween (1-0). Vijf minuten later was al die moeite voor een openingsgoal alweer uitgewist. Mézague mocht bij een hoekschop helemaal alleen de gelijkmaker in doel werken (1-1). Maar ook zonder Simon Diédhiou in de defensie stond de poort bij Moeskroen wagenwijd open. Zowel op een harde kopbal van Walsh als bij een spectaculaire volley van Harboui moest Bailly uitpakken met een prima reflex. Tegen de kopbal van De fauw was de achtvoudig Rode Duivel wel kansloos (2-1).

In de tweede helft nam Essevee allerminst gas terug. Zeker Harbaoui niet. De Tunesiër mag na het uitvallen van Tunesië-spits Youssef Msakni weer dromen van het WK in Rusland. Toen Zulte Waregem op het uur een penalty versierde na hands van Van Durmen was de scherpschutter dan ook snel om de bal op te eisen. Alleen keerde Bailly zijn poging. De Pauw scoorde wel nog in de rebound, maar ref Verboomen had dan al gefloten omdat Mézague te snel in de zestien dook. Poging twee mikte Harbaoui wel netjes in de linkerhoek (3-1).

De grote Harbaoui-show – met als enige domper de domme tweede gele kaart van Derijck - was dan helemaal begonnen. Na een prachtige dribbel van Bongonda volmaakte de Tunesiêr zijn hattrick. En vijf minuten voor tijd lag nummer vier al tegen de touwen. Nummer elf in negen wedstrijden voor Zulte Waregem. Het zijn cijfers waar niemand nog omheen kan. Ook de Tunesische bondscoach Nabil Maâloul niet?