De grote dromen van de kleine elf: hoe schoon vegen de nieuwe bezems bij KVO, Waasland-Beveren, STVV, Essevee en Moeskroen? De voetbalredactie

26 juli 2018

08u39

Bron: Eigen berichtgeving 1 Jupiler Pro League Over de dromen (en wat in de weg kan staan) van Antwerp, Cercle, KV Kortrijk, Lokeren, Charleroi en Eupen las u gisteren al. Vandaag de overige van de clubs in de schaduw van de 'G5'. Het is vooral uitkijken naar het grote debuut van Gert Verheyen als coach, en de comebacks van Yannick Ferrera en Marc Brys. Het seizoen van de 'kleine elf' door de ogen van onze clubwatchers. vandaag: deel 2

KV Oostende: polonaise? Dan toch met looplijnen

Veel vraagtekens bij KV Oostende, waar de club na het vertrek van Marc Coucke een heuse ommezwaai maakte. Polonaises en excessen ruimden plaats voor discipline, eenvoud en mentaliteit. Alle ogen zullen gericht zijn op debutant Gert Verheyen, die Custovic opvolgt en zijn eerste club leidt.

De gewezen bondscoach van de U19 traint meer dan de gemiddelde coach op looplijnen en automatismen. "De klemtoon ligt op welke manier hij wil voetballen en dus is er elke dag tactiek", aldus Verheyens assistent Franky Van der Elst. "Dit in de hoop dat de spelers alles zo snel mogelijk oppikken. Waarom hij een grote toekomst heeft als coach? Omdat hij weet waar hij heen wil met een elftal. Hij heeft een duidelijk plan en een goeie visie. En hij kan die ook omzetten op het veld. Hij kan het goed overbrengen en staven met beelden. Nog een kwaliteit is zijn omgang met de spelers. Hij weet wanneer hij ze kort moet houden en wanneer het eens wat losser kan. Ook zijn analytisch vermogen is enorm. Wat dat betreft, zie ik heel veel kwaliteiten."

