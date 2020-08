De Gouden 11 van VTM Nieuws-sportanker Maarten Breckx : “Onuachu kan een revelatie worden” Redactie

14 augustus 2020

De Jupiler Pro League is terug op gang getrapt. Dat betekent uiteraard ook dat u terug kan meespelen met de Gouden 11. Bent u er nog niet overtuigd van uw keuzes? Bekijk hier alvast de tips van VTM Nieuws-sportanker Maarten Breckx over zijn Gouden 11.

Doelman: Penneteau

“Misschien een spektakelkeeper, maar ik denk dat hij vaak de nul gaat houden dit seizoen. Hij heeft een stevig blok voor zich staan bij Charleroi. Dat zagen we meteen in de wedstrijd tegen Club Brugge vorige week, waar de beste aanval van het land er niet doorheen geraakte.”

Verdediging: Mata - Buta - Kaboré

“Achterin heb ik gekozen voor drie goede verdedigers, maar vooral voor jongens die een actie kunnen maken. Het zijn ook assistgevers, en dat levert uiteraard punten op.”

Middenveld: Raskin - Vanaken (C) - Odjidja - Gavory

“Op mijn middenveld heb ik vooral mannen staan die veel wedstrijden gaan spelen. Ze zijn ook allemaal heel polyvalent, én ze gaan veel winnen want ze spelen bij potentiële top vier-ploegen. Ze kunnen daarbovenop nog eens gemakkelijk doelpunten maken. Ik heb gekozen voor Hans Vanaken als kapitein, ervan uitgaande dat hij blijft natuurlijk.”

Aanval: Mbokani - Rezaei - Onuachu

“Vooraan heb ik met Mbokani en Rezaei twee doelpuntenmachines staan. Onuachu, dat hebben we gezien tegen Zulte Waregem, kan een goal maken en is ook nog een pivot voor Dessers. Hij kan dus veel assists geven dit seizoen, een echte bliksemafleider. Hij is ook goed ingeburgerd in Genk, is hersteld van corona... dus kan een revelatie worden dit seizoen.”

Bank: Yaremchuk - Noubissi - Tisoudali - Schelfhout

“Als één van mijn aanvallers tegenvalt, kan ik Yaremchuk van AA Gent er nog inbrengen. Voor de rest had ik niet veel geld over. Uit sympathie heb ik dan nog gekozen voor Noubissi en Tisoudali, twee smaakmakers uit 1B vorig jaar, en dan nog de goedkope, maar vooral jonge en talentvolle doelman van KV Oostende, Schelfhout. Dan houd ik nog 2 miljoen over.”

Niemand van RSCA?

“Opvallend, maar zeker niet bewust. Ik heb inderdaad niemand van Anderlecht in mijn team. Overprijsd voor een ploeg die achtste is geëindigd vorig jaar.”

Het volledige elftal:

