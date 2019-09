De gevolgen van het supportersdebacle op Stayen: zowel STVV als Genk bestraft met puntenaftrek? Pro League betreurt incident Kjell Doms

29 september 2019

09u12 4 Jupiler Pro League Zowel STVV als Racing Genk dreigen punten kwijt te spelen nadat scheidsrechter Lawrence Visser de Limburgse derby zaterdagavond vroegtijdig staakte.

Rond de 60ste minuut en bij een 0-3 stand in het voordeel van Racing Genk stuurde Visser de spelers naar binnen omdat een deel van de fans van Sint-Truiden Genk-doelman Gaetan Coucke met allerlei voorwerpen bekogelden. Even voordien had Visser via de stadionomroeper al een waarschuwing gegeven voor het gooien van projectielen. Zoals het reglement voorschrijft volgt bij een tweede incident een pauze waarbij de wedstrijd minstens tien minuten wordt stilgelegd. Zo geschiedde.

De Pro League betreurt en veroordeelt de incidenten die zich gisterenavond voordeden tijdens STVV - KRC Genk.



Het management zal haar reglement inzake stopzetting van wedstrijden toepassen en de procedures opvolgen die het Bondsparket in zal zetten. Pro League ⚽️🇧🇪(@ ProLeagueBE) link

Wat volgde was de hallucinante terugkeer van STVV waarbij de Kanaries in een halfuur van 0-3 tot 3-3 terugkwamen. Het signaal voor de Genkse fans om zich te roeren. Zij dreigen uit hun vak te breken en de oproerpolitie moest massaal voor het bezoekersvak plaatsnemen. Op dat moment kon de veiligheid van spelers en supporters niet meer worden gegarandeerd en staakte Visser de wedstrijd definitief op politiebevel.

Mogelijk worden beide clubs nu zwaar gestraft voor de ongeregeldheden, zo lezen we onder artikel P1917 van het bondsreglement.

“Wanneer de scheidsrechter de wedstrijd definitief staakt wordt de wedstrijd geacht met forfaitscore verloren te zijn door de club van wie de supporters verantwoordelijk waren voor de wanordelijkheden. Daarentegen, wanneer de scheidsrechter de wedstrijd definitief staakt wegens gedeelde verantwoordelijkheid van de betrokken clubs zal de wedstrijd in zijn volledigheid moeten worden hersteld achter gesloten deren op de eerst nuttige datum. In dit geval worden beide clubs gesanctioneerd door een aftrek van twee punten, al naar gelang het geval verhoogd met een bijkomend punt met uitstel.”

Dit wil dus zeggen dat de Limburgse derby zou moeten worden herspeeld achter gesloten deuren. Zowel Genk als STVV zouden twee punten verliezen. Met andere woorden, de ploeg die de replay wint komt uit op +1, de ploeg die verlies op -2 en bij een gelijkspel verliezen zowel Genk als STVV 1 punt.

#STVV en #Genk kunnen maximaal 1 punt aan derby overhouden.



👉🏻 Wie de herspeelde wedstrijd wint en daarin dus 3 punten pakt, maakt van -2 dus +1.



☝🏻 Let wel: dit is het reglement nog vóór bondsprocureur Kris Wagner zich ermee moeit. #stvgnk pic.twitter.com/jMGhOQoGIF Jarno Bertho(@ JarnoBertho) link

Pro League betreurt en veroordeelt incidenten die zich voordeden

Ook de Pro League heeft intussen gereageerd met een perscommuniqué. “Het management van de Pro League zal het rapport van de Match Delegate inkijken en vervolgens haar reglement bij stopzetting van wedstrijden toepassen. Bovendien zal ook het Bondsparket stappen zetten voor de toepassing van artikel P1919.16 van het Bondsreglement (zie tweede foto in dit artikel). Dit deel van het dossier valt onder de bevoegdheid van Geschillencommissie voor het Profvoetbal.

“De ochtend na deze incidenten vragen we voor de wedstrijden van vandaag een positieve reactie van elke supporter. We begrijpen dat er met bijzondere aandacht naar Sclessin zal gekeken worden. Net daarom roepen we de supporters van beide clubs op om van de Waalse derby een echt voetbalfeest te maken”, aldus Pierre François, CEO van de Pro League.

