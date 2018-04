De Genkse jeugdjaren van Anthony Limbombe: "Vroeger zei hij: 'In Duitsland kunnen ze niet shotten'" Wouter Devynck

27 april 2018

08u18 1 Jupiler Pro League Meer dan zeventig spelertjes hebben Willy (63) en Christiane Mraz (52) de voorbije twintig jaar in hun gastgezin zien passeren, maar eentje zal voor hen altijd speciaal blijven. Anthony 'puppy-ogen' Limbombe. 23 ondertussen, maar voor altijd hun 'zoon'.

Voor elke speler is een terugkeer naar een ex-club speciaal. Maar wees maar zeker dat Anthony Limbombe echt een warm gevoel krijgt als hij in de vooravond Genk binnenrijdt. Nog meer als hij na de match Willy en Christiane in de armen zal sluiten. Een band ontstaan toen hij na zijn transfer van KV Mechelen naar de U11 van RC Genk bij het gastgezin Mraz introk.

"Ik zie hem hier op zijn negende nog toekomen met zijn puppy-ogen", vertelt Christiane. Vervolgens hebben ze hem tien jaar lang - tijdens het schooljaar van zondagavond tot zaterdagmiddag - opgevoed als was het hun eigen zoon. "Iedereen die hier gewoond heeft, is een beetje familie geworden, maar Anthony toch nog iets meer", bekent Willy. "Ik heb altijd een heel goede band gehad met hem. Logisch, want niemand anders heeft hier zo lang verbleven. Ik beschouw hem als mijn zoon."

