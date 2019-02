De ‘geheime’ taal met Romelu Lukaku en hij werd ooit uitbetaald in hamburgers: vijf weetjes over Anderlecht-aanwinst Yannick Bolasie XC

01 februari 2019

12u27 0 Jupiler Pro League Anderlecht heeft met Yannick Bolasie (29) een aanvallende versterking beet. De Congolees wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Everton. Wij selecteerden vijf weetjes over de nieuwe aanwinst van paars-wit.

Uitbetaald in hamburgers

Als tiener speelde Yannick Bolasie voor laagvlieger Hillingdon Borough, een Engelse club uit de negende divisie. En met Hillingdon Borough was het zo’n twee jaar geleden niet goed gesteld. De club wilde zich terugtrekken uit competitie. Niet wegens financiële redenen, maar door een gebrek aan publiek en steun. Dat nieuws kwam tot bij de geblesseerde Bolasie -op dat moment reeds een speler van Everton- terecht, waarna de Congolees naar zijn ex-club trok. Bolasie wilde Hillingdon Borough een boost geven door te poseren voor de ingang van het stadion en die foto vervolgens op Twitter te plaatsen.

Door die mooie geste dook er een oud verhaal op van de Afrikaan tijdens zijn periode bij Hillingdon Borough. Voorzitster Dee Dhand vertelde in de Mirror Sport dat ze Bolasie destijds wilde aanwerven voor 20 pond per week. Maar de rest van het bestuur was het daar niet mee eens. Dus kwam Dhand met een nieuw (en origineel) voorstel: een hamburger per doelpunt dat Bolasie maakt. De jonge aanvaller ging er zowaar op in. Zo scoorde hij op een dag acht goals, kreeg hij dus ook acht hamburgers, en deelde die uiteindelijk met zijn teamgenoten.

Well done @YannickBolasie on helping @officialHbfc in their hour of need! 👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/yODmvRRMOx Leon Mann(@ Leon_Mann) link

Internethit

Voor de winterstop speelde Bolasie 21 competitiewedstrijden bij Aston Villa in de Championship. En daar pakte de Afrikaan eind december uit met een heerlijke actie tegen Leeds. Bolasie –die twee verdedigers knap te kijk zette- zag nadien hoe zijn dribbel zich als een lopend vuurtje verspreidde via de sociale media. Een internethit.

TRANSFER | @rscanderlecht staat op het punt om Yannick Bolasie op huurbasis over te nemen van Everton! 😱



Dit is wat de Anderlechtfans mogen verwachten! 👇 pic.twitter.com/IALq7iLOXP Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

29 miljoen euro

In 2016 legde Everton een bedrag van liefst 29 miljoen euro neer om Bolasie over te nemen van Crystal Palace. Een grote som, vooral dankzij de dribbelvaardigheid (zoals in bovenstaand filmpje te bewonderen) van de Afrikaan.

‘Geheime’ taal met Lukaku

Bolasie vormde enkele jaren terug bij Everton een succesvol duo met Romelu Lukaku. De twee aanvallers vonden elkaar blindelings. “Daar is een simpele verklaring voor”, luidde het destijds bij Bolasie. “Tijdens de matchen praten we met elkaar in Lingala (een taal die onder meer gesproken wordt in de Congolese hoofdstad Kinshasa, red.). We communiceren in die ‘geheime’ taal zodat de verdedigers ons niet zouden begrijpen. Romelu en ik zijn tevens erg trots op onze roots. We zijn dan ook blij dat we het Lingala onderling kunnen gebruiken.”

Rapper

Bolasie houdt van grime, een donkere en agressieve muziekstijl. Zo filmde hij in 2014 een ‘rap battle’ met gewezen profspeler Bradley Wright-Phillips. Wie Bolasie graag wil horen rappen, bekijk dan de video hieronder. Geslaagd?